Dan Bongino se demande si les Américains sont des citoyens de deuxième classe dans leur propre pays samedi sur « Unfiltered with Dan Bongino », notant que les immigrants illégaux ne sont pas obligés de respecter les mêmes règles.

DAN BONGINO : Êtes-vous un citoyen de seconde zone dans votre propre pays ? C’est une question sérieuse, n’en rigole pas. Pensez à la façon dont les règles et les restrictions que vous – les citoyens travailleurs et contribuables de ce grand pays – les règles que vous êtes obligés de respecter tandis que d’autres à gauche et même les non-citoyens, même pas dans le pays légalement – les règles qu’ils obtiennent un passage gratuit.

Tout d’abord, qu’en est-il de ces mandats de vaccination? … Vous savez, ceux qui forcent les gens à quitter leur emploi dans tout le pays ? Découvrez ce titre: « Alors que la Maison Blanche essaie de finaliser le mandat des vaccins, des dizaines de groupes cherchent des réunions de dernière minute. »

Vous connaissez un des groupes qui n’a pas besoin d’une de ces réunions de dernière minute parce qu’il n’a pas besoin de demander une dérogation ? Oui. Immigrants illégaux. Dont le premier acte en entrant dans le pays est d’enfreindre la loi. Parce qu’ils sont déjà exemptés.

Qu’est-ce que cela te fait ressentir?

