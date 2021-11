L’animateur de Fox News Unfiltered, Dan Bongino s’est moqué de Thomas Binger, un procureur dans l’affaire Kyle Rittenhouse, pour avoir placé son doigt sur la gâchette et sa « position d’aile de poulet » dans un post sur Instagram.

« Montrez-moi que vous n’avez jamais tenu un fusil sans me dire que vous n’avez jamais tenu un fusil… Regardez la position de l’aile de poulet de ce clown et le doigt sur la détente ! »

De nombreux militaires et passionnés d’armes savent qu’une position de « coude rentré » réduit la zone cible, en rapprochant le coude du corps plutôt qu’en l’air, et permet également de manœuvrer plus tôt dans des espaces restreints, par rapport au « poulet position de l’aile.

Beaucoup d’autres sur Twitter ont partagé leur réflexion sur la position du procureur.

@shinonome94 a partagé « La position de l’aile de poulet est un doigt immédiat de 5/10 sur la gâchette et ne pas démontrer la sécurité des armes à feu est une disqualification immédiate. Clairement un clown.

La position Aile de poulet est un 5/10 immédiat Doigt sur la détente et ne pas démontrer la sécurité de l’arme est une disqualification immédiate. Clairement un clown. https://t.co/6TEJAeoNI3 – Destroyer_Shinonome (@Shinonome94) 15 novembre 2021

Matt Walsh a tweeté : « Kenosha DA a pointé une arme sur le jury avec son doigt sur la détente ». Lequel @1shieldDefence a ajouté : « Hé, DA Binger. N’hésitez pas à vous inscrire à l’un de mes cours CCW. J’enseigne toute une section sur la sécurité des armes à feu; surtout comment garder votre doigt loin de la détente et à l’extérieur du pontet jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer.

Salut, DA Binger. N’hésitez pas à vous inscrire à l’un de mes cours CCW. J’enseigne toute une section sur la sécurité des armes à feu; surtout comment garder votre doigt hors de la détente et à l’extérieur du pontet jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer. https://t.co/5dPqHu4ra4 – TJ – Aficionado de Fine Bourbon (@1ShieldDefense) 16 novembre 2021

@PatriotWynIV a partagé une photo de Binger tenant une arme à feu à côté d’une photo de Rittenhouse tenant également une arme à feu et les a légendé, « Wow dans la salle d’audience. Le jeune de 17 ans comprend mieux la sécurité des armes à feu que le procureur. Pointant le pistolet sur le sol, et le doigt est éloigné de la détente. Allons Brandon ! ». @gramps a ajouté: « Signez la pétition pour radier Binger – NE JAMAIS pointer une arme sur le jury, ils ont déjà été menacés par les démocrates ».

Signez une pétition pour radier Binger – NE JAMAIS pointer une arme sur le jury, ils ont déjà été menacés par les démocrates – Président élu Kpsvagdis #VaccineInjuryIsReal (@gramps97) 16 novembre 2021

Les plaidoiries étant finalisées aujourd’hui, le jury commencera ses délibérations mardi. Selon USA Today, « Le jury a été renvoyé chez lui lundi soir après avoir entendu des heures de plaidoiries des procureurs et de la défense sur les événements qui ont conduit Rittenhouse à ouvrir le feu avec un fusil de style AR-15 lors de violentes manifestations dans le Wisconsin.

Le juge Bruce Schroeder a déclaré que le panel se réunirait à nouveau mardi à 9 heures, heure locale. Le jury est actuellement composé de 18 membres, mais ce nombre sera réduit à 12 mardi qui décidera du sort de Rittenhouse.

« Membres du jury, le moment est maintenant venu avec une lourde charge de parvenir à une décision juste, équitable et consciencieuse dans cette affaire qui vous incombera totalement », a déclaré Schroeder. « Vous ne serez pas influencé par la sympathie, la passion, les préjugés ou les convictions politiques. »

