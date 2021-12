Dan Bongino : La gauche nous a fait avaler son agenda ridicule

Dan Bongino a disséqué « l’agenda destructeur » de la gauche et a déclaré que les libéraux « surjouaient leur main » samedi sur « Unfiltered with Dan Bongino ».

DAN BONGINO: Je vais vous montrer la lueur d’espoir qui pourrait sortir de cette absurdité de Biden. [It] me rappelle une citation célèbre parfois attribuée au grand Winston Churchill. La citation est la suivante : « Vous pouvez toujours compter sur l’Amérique pour faire ce qu’il faut après avoir épuisé toutes les autres possibilités. »

Écoutez, que Churchill l’ait dit ou non, le sentiment est toujours valable, d’accord. La gauche surjoue sa main. Ils le sont depuis longtemps. Ils imposent leur programme ridiculement destructeur dans toutes nos gorges, et nous n’en sommes pas seulement fatigués. On en a marre d’en avoir marre. Si vous pensez que les démocrates changeraient de cap après les élections de Virginie, les élections de Virginie auraient dû être un signal d’alarme, Paul [Revere] aurait dû courir dans la rue démocrate, mais non, non, non… Rien de tout cela ne va changer du tout.

Donc assez de mauvaises choses. TO –time out, et passons aux bonnes choses.

