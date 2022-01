Dan Bongino : les démocrates accusent la « démocratie défaillante » de leurs pertes

L’animateur de Fox News, Dan Bongino, a déclaré aux téléspectateurs samedi soir que « l’horloge tourne » sur le pouvoir des démocrates, affirmant qu’il est « facile de prédire ce qui se passera en fonction de leur désarroi ».

DAN BONGINO : C’est une nouvelle année, les amis, et nous avons une nouvelle crise, et cela signifie de nouveaux points de discussion libéraux testés par des groupes de discussion. C’est tout ce qu’ils ont. Et si vous ne faites que regarder les médias de gauche, vous pourriez penser que la démocratie risque sérieusement de s’effondrer.

…

Voici le problème : lorsque les démocrates perdent quelque chose, la démocratie s’effondre et ils sont comme les gardes prétoriens de la démocratie. C’est leur Je vous salue Marie quand ils ne peuvent plus discuter des problèmes, ce qui est à peu près tous les jours. La vérité est que les démocrates voient l’écriture sur le mur en 2022, et je sais que vous aussi.

…

Le temps presse pour le pouvoir des démocrates. Croyez-moi, ils le savent. Les gens commencent à comprendre ce que nous, les conservateurs, savions il y a longtemps. Quelques choses. Premièrement, nous allons devoir vivre avec COVID. Les conservateurs le savent depuis longtemps. Zéro COVID est ridicule. Ca ne va pas arriver. J’aimerais que ce soit le cas, mais ce n’est pas le cas. Deuxièmement, c’est comme l’a dit Andrew Breitbart : la politique est en aval de la culture. Vous n’allez pas changer la culture tant que vous n’aurez pas changé les écoles. Les parents reprennent leur pouvoir dans les écoles, alors ne vous y trompez pas, le changement est définitivement à venir. La gauche le sait aussi. Mais ne tombez pas dans le piège ici, en croyant que ces courtiers en pouvoir vont simplement abandonner volontairement leur pouvoir facilement – cela n’arrivera pas. Ces grandes entreprises technologiques font obstacle au changement. Ils sont tout à fait satisfaits du statu quo. Et si la censure des Big Tech n’était pas déjà assez mauvaise, elle empire de jour en jour, la gauche veut maintenant que nous abandonnions volontairement notre capacité à faire nos propres choix.

REGARDEZ SES COMMENTAIRES COMPLETS CI-DESSOUS :