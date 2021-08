Dan Bongino : Les démocrates utilisent un agenda de peur de 24 heures pour se protéger en 2022

Dan Bongino a critiqué les démocrates pour leur “agenda de peur de 24 heures”, samedi sur “Unfiltered with Dan Bongino”, affirmant que c’était un moyen de les protéger lors des élections de 2022.

DAN BONGINO: Joe Biden vient de nous dire en mai “nous pensons que nous avons cela sous contrôle, vous pouvez retirer les masques et recommencer à vivre votre vie”. Quelque chose que nous faisions de toute façon ici dans l’état libre de Floride. Mais vous vous demandez pourquoi ils ont allumé l’interrupteur et sont revenus à un programme de peur de 24 heures. Je peux vous dire ce que mes sources me disent. Ils me disent que les démocrates pensent qu’ils vont être mis en déroute lors des élections de 2022.

Cela sert à plusieurs fins pour eux. Les amène à jeter une clé à molette dans les réformes électorales et ils peuvent également blâmer l’inflation et tout le reste sur la pandémie. … Le porno de la peur est de retour. Écoutez n’importe quel démocrate. Mais pour que la pornographie de la peur continue, ils doivent vous contrôler et vous taire et ils utilisent les mêmes outils pour le faire depuis des décennies. D’abord, ils mentent à votre sujet et vous taquinent avec une étiquette, puis ils vous réprimandent, vous insultent et vous disent de vous taire.

