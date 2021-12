Dan Bongino révèle pourquoi le poteau de but COVID continue de bouger

Dan Bongino a révélé pourquoi le poteau de but COVID continue de bouger et pourquoi le gouvernement grandit constamment samedi sur « Unfiltered with Dan Bongino ».

DAN BONGINO : Pourquoi la gauche continue-t-elle à déplacer le poteau de but COVID? … Cela peut vous surprendre, mais cela a très peu à voir avec, ce poteau de but en mouvement, avec le vaccin ou la science. Cela n’a rien à voir avec ça. Cela a tout à voir avec quelque chose que j’ai entendu une fois d’un homme politique local du Maryland lorsque j’étais candidat à un poste là-bas.

Je lui ai demandé – il s’appelait Chuck – j’ai dit : « Écoutez, quel est le problème avec le gouvernement qui s’agrandit constamment ? » … Chuck a dit quelque chose que je n’oublierai jamais. Il a dit : « Tu sais, Dan, le gouvernement devient de plus en plus gros parce qu’il n’y a pas de pouvoir dans le oui. »

Que voulait-il dire par là? Ce qu’il voulait dire, c’est que les représentants du gouvernement tirent leur pouvoir de leur capacité à vous dire, à vous, leurs électeurs, « non ». Et puis faire en sorte que leur électeur, vous, fasse pression sur eux et leur baise les fesses collectives pour arriver à oui. Maintenant, c’est le pouvoir.

