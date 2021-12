Dan Bongino révèle son récent combat avec Covid :  » J’avais peur « 

Dans son émission de radio souscrite lundi, l’animateur Dan Bongino a déclaré qu’il avait contracté le coronavirus il y a environ un mois et demi et qu’il « avait peur » et « ne voulait pas mourir ».

Pendant le Dan Bongino Show, il a déclaré :

J’en ai fini avec cette chose, comme, avec la pandémie. Je vais être intelligent à ce sujet. Je ne suis pas stupide. Je vais rester loin des malades. Si je tombe malade, je resterai à la maison. Mais, vous savez, j’en ai fini comme si j’en avais fini, je ne vais pas juste attendre pour mourir. Je vais choisir d’embrasser ma vie pour sourire un peu et vivre et si j’attrape le coronavirus, ce que j’ai fait. J’ai fini par l’avoir il y a environ un mois et demi… il y a un mois peut-être. Je suis désolé, je perds la notion du temps. Vous savez quoi, les amis, c’était 24-36 heures de mauvaises nouvelles. Je ne me sentais pas vraiment bien. Mais je pense à moi-même pendant que cela s’est passé et maintenant que je l’ai traversé. Je me dis, tu sais, est-ce que ça valait vraiment la peine de deux ans de peur ? Je veux dire, écoute, j’avais peur de ne pas vouloir l’avoir. J’avais de l’asthme, j’avais tu sais, mais j’avais ce truc de cancer que je n’aime pas ça, tu sais, trop parler, mais j’avais peur. Je ne vais pas vous dire que je n’avais pas peur. Je ne veux pas en faire toute une histoire. … J’avais peur. Je ne voulais pas attraper Corona. Je ne voulais pas mourir. J’ai des enfants. Et j’ai pensé, d’accord, même s’il y a un point zéro zéro 1% de chance, comme, c’était une chance, vous savez, et j’avais un peu peur et puis je l’ai eu. c’était nul pendant 24, 36 heures et ensuite j’allais mieux et je me dis que ça valait vraiment la peine de m’inquiéter pour deux ans, je veux dire, de ma vie, vraiment ? Cela valait-il deux ans ? Je veux dire, c’est un calcul risque-récompense.

Bongino, qui est vacciné, a déclaré que si Covid-19 est un diagnostic grave pour les personnes âgées et celles souffrant de certaines conditions, il ne devrait pas arrêter les moments précieux de la vie.

De toute évidence, c’est une maladie dangereuse pour les gens qui appellent la morbidité et les personnes plus âgées, mais si vous êtes jeune et relativement en bonne santé, au moins comme je l’étais même avec certaines morbidités de Covid. Cela n’en valait pas la peine. Vous devriez vous amuser. N’attendez pas seulement pour mourir. Vis ta vie. Il n’y a pas de remboursement, les amis. Il n’y a pas de refonte. Il n’y a rien. C’est c’est le seul que vous avez. Chaque jour perdu sans un autre souvenir intégré dans lequel vos enfants se souviendront d’un jour que vous ne pourrez jamais récupérer. Vous n’allez jamais revenir, c’est impossible. Il n’y a pas de politique de remboursement, il n’y a pas de points pour la carte de crédit. C’est ça. Quand les jours sont finis. Vous savez, j’ai vu un film mes filles ce week-end, en la regardant en profiter. C’était juste en regardant son visage et comment elle s’était perdue pendant un moment dans le film et, vous savez, je peux voir à quel point il aimait ça. Vous n’avez aucune idée à quel point ces expériences sont enrichissantes. Je veux dire, pensez à toutes ces expériences qui ont disparu. On le passe, vous savez, un an par an plus, avec les confinements à toutes ces bêtises. Heureusement, je vis en Floride. Nous avons un gouverneur qui a dit, non, la pandémie est terminée. Le coronavirus n’est pas terminé. Les variantes ne sont pas terminées. La pandémie est terminée. La pandémie est maintenant un état d’esprit. Le virus ne l’est pas. Je vous assure que c’est bien réel. Mais toi vivant dans cette pandémie je vais m’enfermer, attendre de mourir. C’est un état d’esprit. C’est la saison de Noël, faites vous plaisir. Soyez intelligent. Profitez de votre famille et créez des souvenirs. Ils vous accompagnent longtemps. Construisez des souvenirs.

Écoutez ci-dessus, via WLS-AM.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com