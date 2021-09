Dan Bongino s’interroge sur les origines de l’enquête russe suite au premier acte d’accusation de Durham

Dan Bongino a demandé ce qu’Hillary Clinton savait du “canular de collusion” en Russie et si le complot était “plus important que nous le pensions” à la suite du premier acte d’accusation. .”

DAN BONGINO : Avez-vous vu l’acte d’accusation qui est sorti vendredi ? Finalement. Cela fait longtemps. J’espère que vous n’avez pas retenu votre souffle en attendant un acte d’accusation dans l’affaire du canular de collusion. Mais finalement, quelqu’un, un haut–Un avocat de haut niveau ayant des liens avec la campagne Clinton du nom de Michael Sussmann a été inculpé vendredi pour tout ce canular de collusion. Nous attendons depuis toujours. Finalement, quelqu’un s’est démené et a fait quelque chose.

…

Il y a de grandes questions maintenant, comme, que savait Hillary Clinton de tout ce canular de collusion que son équipe a encouragé, et quand l’a-t-elle su ? … Et cet avocat Michael Sussmann, va-t-il flipper ? On dirait qu’il a les clés du royaume. Il sait à qui appartiennent les mains dans le pot à biscuits. J’aimerais jeter un œil à ces cookies, n’est-ce pas ? Et, autre question, ce complot est-il plus important que nous le pensions ?

