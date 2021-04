Dan Bramble est l’espoir du saut en longueur aux Jeux olympiques en utilisant des camionnettes de livraison Amazon et GoFundMe pour relancer le rêve de Tokyo après avoir raté Rio 2016 d’un centimètre

Si vous vivez dans l’ouest de Londres et avez commandé une centaine d’articles au large d’Amazon pendant la pandémie, il y a toutes les chances qu’un futur olympien soit à votre porte l’année dernière.

Dan Bramble, l’ancien champion de Grande-Bretagne de saut en longueur, a une histoire pas comme les autres avant les Jeux Olympiques retardés de cet été à Tokyo.

.

Bramble s’est vu cruellement refuser une place à Rio 2016

Apparemment mort pour représenter l’équipe GB à Rio 2016, il a raté la marque de qualification d’un centimètre, puis s’est blessé avant les championnats britanniques et les essais olympiques, où un top-deux aurait suffi.

Pour mettre cette déception en contexte, Bramble a sauté 8,21 m en 2015, le plaçant cinquième sur la liste britannique de tous les temps, et n’a eu besoin que d’atteindre 8,15 m à tout moment en 2016 pour se qualifier.

Pendant ce temps, il a terminé parmi les deux premiers aux Championnats britanniques en 2013, 2014, 2015, 2017 – quand il l’a remporté – 2018 et 2019. Mais pas 2016.

.

Bramble a été coupé par British Athletics après une année difficile

Malgré son potentiel clair et son malheur déchirant, British Athletics a réduit son financement à la fin de 2017, lui faisant perdre entre 7000 £ et 9000 £ de revenus, ainsi que tous les autres avantages qui aident les athlètes à se concentrer sur l’entraînement.

«C’est une industrie assez acharnée», a-t-il déclaré à talkSPORT 2. «Ce n’est pas comme le golf, le football ou le tennis où vous avez quelques bonnes performances et où les sponsors veulent vous garder. Il est très basé sur les statistiques, l’âge et la santé.

« Tous ces facteurs entrent en jeu et si vous avez une mauvaise année, vous ne jouez pas sur papier et ils vous laissent partir. »

Puis la pandémie a frappé, laissant Bramble sans prix à gagner et sans aucune idée de ce pour quoi il s’entraînait.

Il est donc revenu chez ses parents à Ruislip, a commencé à livrer pour Amazon et a créé une page GoFundMe.

.

Bramble a été victime de l’approche de financement basée sur les médailles de British Athletics

«C’était difficile», a-t-il ajouté. «Le premier mois (de la pandémie), j’ai pensé que tout irait bien, puis la réalité est apparue sur ce que je faisais et ce que je devais faire. Les deux n’étaient pas corrélés.

«J’ai donc pris un peu de temps pour calmer un peu le gaz, car il y avait tellement d’incertitude, il était difficile de s’entraîner sans avoir un objectif solide en place.

«J’ai cherché ailleurs et j’ai vu un emploi chez Amazon. J’ai pensé: ‘Vous savez quoi? C’est la nouvelle norme, je ne peux pas continuer à m’entraîner pour quelque chose qui ne se passe pas ».

«L’argent est ce qui m’amène là où je dois être, donc j’avais besoin de changer de cap. Et c’est ce que j’ai ramassé.

Non seulement le travail a renforcé son caractère (et son dos), mais il a également conduit à un don révolutionnaire de GymShark, qui a remis son rêve olympique sur les rails.

Cette année est vraiment passée de «Road to Tokyo 🇯🇵» à «Au bout de la route, tourner à gauche.» Être non financé / non soutenu a vraiment fait des ravages cette année. Mais vous devez vous adapter ou être éteint. Heureux de revenir en arrière, ramener l’hiver 💪🏾. pic.twitter.com/4wGAqynJMM

– Daniel Bramble (@Dbrambs_LJ) 9 octobre 2020