Dan Campbell a déclaré qu’il n’y avait “pas de crottes” sur la liste de Detroit

La machine à devis de Dan Campbell nous a donné un autre joyau.

Il y a eu une discussion sur la façon dont ses joueurs vont « mordre une rotule » lors de sa conférence de presse d’introduction des Lions de Detroit. Il y avait sa commande sauvage de double café qui contenait une tonne de caféine. Et puis il a dit quelque chose sur la façon dont il a dit au joueur Lions “Je ne porte pas votre papier toilette avec vous”.

Restez avec ce dernier pendant une seconde, car il y a cette citation avec l’aimable autorisation de MLive.com.

“Je pense que nous avons de la chance parce que je pense que nous avons des joueurs talentueux dans cette équipe qui ont du courage, et c’est une bonne chose, vous savez?” Campbell a déclaré, selon le site. «Je l’ai dit quand je suis entré – il y a un certain nombre de gars qui étaient ici, et je pense que (Matt) Patricia et (Bob) Quinn ont fait un excellent travail, il n’y a pas de crottes ici. Il n’y a pas de méchants. Ces gars travaillent maintenant. Nous n’avons pas de paresseux (les gars). Nous n’avons pas ces gars (paresseux), et c’est une bonne chose.

C’est compris? Pas de crottes.

