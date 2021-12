Dan Campbell a dédié la première victoire des Lions aux victimes de la fusillade d’Oxford

La première victoire des Lions de la saison était secondaire dimanche pour l’entraîneur-chef Dan Campbell. Après sa première victoire dans la NFL, Campbell est monté sur le podium pour dédier la victoire et le ballon du match aux victimes de la fusillade à l’école secondaire d’Oxford, survenue le 30 novembre.

L’entraîneur était clairement ému en lisant les 11 noms des personnes tuées ou blessées dans la fusillade. Campbell a poursuivi en disant que le dévouement va au-delà de ceux qui ont été immédiatement blessés, mais de tous les étudiants et du personnel d’Oxford qui ont été touchés par la fusillade.

Des enquêtes sont en cours par le district scolaire d’Oxford pour déterminer comment Ethan Crumbley, âgé de 15 ans, a pu apporter une arme à feu à l’école, le procureur général du Michigan proposant d’ouvrir un examen complet de l’incident. En plus du tireur présumé, ses parents, James et Jennifer Crumbley ont été arrêtés pour quatre chefs d’homicide involontaire pour leur rôle en permettant à leur fils d’avoir accès à l’arme.

Ce que Campbell a fait va au-delà du football. Il faut un caractère très fort pour s’éloigner de la première victoire de la saison pour discuter de quelque chose de bien plus important. La chose la plus simple à faire aurait été de se concentrer sur le football, de célébrer la victoire et de parler de l’élan qu’elle crée avant le reste de la saison. Cependant, en arrêtant la discussion sur le football pour s’adresser aux victimes et aux personnes touchées, Campbell a vraiment souligné à quel point une équipe peut être importante pour une communauté.

Bravo.