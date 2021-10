Dan Campbell des Lions lance un défi à Jared Goff après une 6e défaite consécutive: « Il est temps d’intensifier »

L’entraîneur des Lions de Detroit, Dan Campbell, a semblé être frustré par une autre défaite dimanche aux mains des Bengals de Cincinnati et a posé un défi à son quart-arrière, qui a été sous le centre pour les six défaites au début de la saison.

Jared Goff a réussi 28 passes en 42 passes pour 202 verges et une interception dans la défaite de 34-11 de l’équipe. C’était le troisième match qu’il disputait sans une passe de touché. Campbell a déclaré aux journalistes que Goff devait « intensifier ».

Le quart-arrière des Lions de Détroit Jared Goff regarde vers le bas du terrain au cours de la première mi-temps contre les Bengals de Cincinnati, le dimanche 17 octobre 2021, à Détroit.

« Oui, écoutez, je pense – je dirai ceci – je n’ai toujours pas l’impression, je n’ai pas l’impression que nous pouvons le juger avec précision d’une manière ou d’une autre. Je ne me sens pas encore de cette façon », a déclaré Campbell quand a demandé s’il pouvait juger avec précision Goff avec autant de joueurs clés blessés.

« Maintenant, je dirai ceci: j’ai l’impression qu’il doit intensifier plus qu’il ne l’a fait. Et je pense qu’il doit nous aider comme tout le monde. Je pense qu’il va devoir mettre un peu de poids sur ses épaules ici, et il est temps d’intensifier, de faire quelques lancers et de faire certaines choses. Mais il a besoin d’aide. Il a besoin d’aide.

« Et regardez, je lui ai dit là-bas – il le sait, mais certains de ces trucs. Nous recevons ces appels en attente. Eh bien, c’est parce qu’il dérive dans la poche à 10 mètres de profondeur. Ce n’est pas juste pour ces gars-là non plus. Si vous vous accrochez au ballon… C’est comme je vous l’ai dit, c’est un effort collectif maintenant. Tout va de pair. Mais je veux le voir s’intensifier, je le fais, je le fais, parce que je pense qu’il peut le faire.

Le quart-arrière des Lions de Détroit Jared Goff subit la pression de l’ailier défensif des Bengals de Cincinnati, Trey Hendrickson, au cours de la première mi-temps le dimanche 17 octobre 2021 à Détroit. (Photo AP/Paul Sancya)

TJ Hockenson, D’Andre Swift et Jamaal Williams ont tous été agressés au cours de la semaine. Les Lions ont placé Quintez Cephus sur la liste des blessés avec une clavicule cassée plus tôt dans la semaine. L’équipe est également sans Frank Ragnow et Tyrell Williams.

Goff a déclaré qu’il devait faire plus pour aider l’équipe après la défaite.

« Je pense que je peux toujours faire plus. Vous n’êtes jamais dans une position où vous vous sentez complaisant. Bien sûr, nous sommes loin de cela, mais je pense que j’ai des expériences sur lesquelles je peux m’appuyer. relayer à ces gars et faire de mon mieux pour être le meilleur leader que je puisse être et continuer à essayer de trouver le gars ouvert et lui donner le ballon, prendre soin du football et faire mon travail tous les jours », a-t-il déclaré.

Le quart-arrière des Lions de Détroit Jared Goff (16 ans) subit la pression de la sécurité des Bengals de Cincinnati, Vonn Bell, au cours de la première mi-temps le dimanche 17 octobre 2021 à Détroit. (Photo AP/Paul Sancya)

Detroit est la seule équipe de la NFL à avoir remporté un match cette saison. Goff a déclaré que sa performance avait été « de haut en bas ».

« Je veux dire, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu des choses sur lesquelles travailler. C’est un peu comme ça quand vous vous regardez et quand vous êtes critique envers vous-même. Comme je l’ai dit, tout le monde a ses affaires qu’il ‘ sur lequel je travaille, et je ne suis pas différent. »