Dan Campbell est un robot de football, et il est parfait pour les Lions

Nous savons que Dan Campbell existe. Nous avons une abondance de preuves qu’il est un humain, qui a joué dans la NFL et a fait la transition vers le poste d’entraîneur. Pourtant, je ne peux pas m’empêcher de penser que Campbell est peut-être un cyborg créé par une IA avancée qui a été alimentée en informations exclusivement à partir de films de football des années 1980 mettant en vedette des tropes de football classiques et grisonnants.

Les Lions n’ont peut-être qu’une fiche de 1-10-1 cette saison, mais Detroit a été bien meilleur que ne le montre leur record. Il y a une tonne de combats dans l’équipe cette année, et bien qu’ils aient du chemin à faire du point de vue des talents, il est clair qu’ils ont quelque chose de prometteur à construire. Maintenant, la légende de Dan Campbell grandit, avec des éloges venant d’endroits improbables. Le dernier en date vient du QB des Broncos Teddy Bridgewater, qui a expliqué à quel point l’entraîneur est motivant.

« Dan, il est génial. Son énergie est contagieuse et je suis presque sûr que ces joueurs de Detroit adorent jouer pour lui. J’ai pu passer ces deux années avec lui à la Nouvelle-Orléans et les choses qu’il a pu faire avec ces extrémités serrées dans cette pièce – chaque fois qu’il se tenait devant l’équipe et parlait, vous êtes prêt à sortir de cette réunion et frapper un gars au visage sans raison.