Dan Campbell se déchire pour avoir coupé Lion Don Muhlbach le jour de son anniversaire

Longnsapper Don Muhlbach avait joué 18 ans (!!) pour les Lions de Detroit et se préparait pour le n ° 19 au camp.

Mais le 17 août, alors que les équipes de la NFL devaient réduire leur effectif à 85 joueurs, il a été libéré.

Ce qui est pire? Le 17 août était son 40e anniversaire, et selon MLive.com, la nouvelle est tombée “quelques instants après qu’on lui ait donné une chaise berçante lors d’une célébration dans les vestiaires avec ses coéquipiers”.

Oh non. Tellement horrible.

Campbell – connu pour de nombreuses citations colorées lors de ses entretiens avec des journalistes depuis qu’il est devenu l’entraîneur-chef des Lions – a pris ses responsabilités et s’est appelé un [expletive]. AVERTISSEMENT : langage NSFW à venir :

«Il n’y a aucun moyen d’édulcorer cela. je suis un [expletive]. C’est à peu près la meilleure façon de le dire, et je déteste ça. Il n’y a aucun moyen de contourner cela, vraiment. Je veux dire, oui, vous pouvez dire qu’il y en a, mais finalement, cela me revient. C’est de ma faute, et Don est un sacré mec, et ça craint, mais c’est comme ça.