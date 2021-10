Dan Crenshaw critique Kamala Harris pour avoir échappé à un poste d’immigration: le VP veut les «trucs faciles»

Le Los Angeles Times a rapporté que la vice-présidente Kamala Harris est découragée par son manque de « portefeuille d’étoiles » et le représentant Dan Crenshaw a traduit sur « Fox News Primetime » qu’elle préférait gérer les « trucs faciles » plutôt que de faire face à l’aggravation de la frontière crise.

Crenshaw : C’est de Kamala Harris dont nous parlons maintenant. Maintenant, tout d’abord, je dirais que quelqu’un devrait lui dire quelles sont ses cotes d’approbation. Je suis sûr qu’ils ne sont pas beaucoup mieux. N’oublions pas qu’elle n’a pas remporté plus de 2% de taux d’approbation dans la primaire démocrate à l’élection présidentielle. Donc, vous savez, elle devrait peut-être avoir un peu de conscience d’elle-même avant de commencer à parler de Biden. Mais vous y pensez à travers l’objectif de Kamala Harris et comment elle voit le monde. Écoute, elle ne veut pas travailler dur. Elle veut faire les choses faciles. Elle veut que les journalistes la suivent partout et voient dans quel genre de mode elle est à un moment donné. Elle veut parler de l’espace et faire ce genre de moments dignes de grincer des dents à la télévision. Elle aime faire les choses amusantes.

Elle pensait que ce poste de vice-présidente serait facile, et elle est frustrée d’être nommée tsar des frontières parce que c’est en fait un travail difficile. Donc, vous savez, je ne pense pas que nous devrions avoir de la sympathie pour Kamala Harris, inutile de le dire, et je ne pense pas qu’elle puisse échapper à son rôle ici. Je veux dire, c’est un fantasme si elle essaie d’être à la hauteur de ça. Mais vous le voyez parmi de nombreux démocrates qui espèrent se distancer de l’impopularité de Biden. Mais vous savez, mon message pour eux est, oui, bonne chance avec ça.

