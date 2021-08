Dan Crenshaw se moque du comté de Maricopa, en Arizona, pour un audit électoral, déclare que les républicains doivent arrêter de se moquer d’eux-mêmes 10z viral

Lors d’une collecte de fonds du GOP dans le comté de Cook, dans l’Illinois, le représentant américain Dan Crenshaw (R-TX) semble se moquer des autres républicains.

Que vous pensiez que l’élection présidentielle de 2020 était en fait juste et carrée, ou si vous pensez peut-être que les bulletins de vote postal ont favorisé les démocrates, ou si vous pensez que des affaires encore plus louches se sont produites, il est incroyable de voir un représentant se moquer de son propre parti. National File a précédemment rapporté que Crenshaw avait répondu à une question de questions-réponses du colonel Larry Kaifesh, qui lui avait demandé s’il croyait aux efforts d’intégrité électorale et s’il pensait que les élections de novembre étaient «truquées».

« Ne croyez pas que c’est la raison pour laquelle nous avons perdu », dit Crenshaw. “Vous vous trompez!” dit Bobby Piton dans la vidéo qui devient virale. “Vous vous trompez, oui, j’ai beaucoup de preuves…” Crenshaw a ensuite mentionné Maricopa et a souri et a dit “Je ne vais pas discuter avec ça” et semble penser que quiconque prétendant que l’audit de Maricopa a quelque chose de viable à montrer est inintelligent.

Crenshaw dit « vous devez inverser tous les états ». Il a dit que Trump n’avait absolument pas gagné.

REGARDEZ:

Indépendamment de ce que vous pensez des élections de 2020, nous savons que le récit officiel est que Biden a gagné juste et carré, Crenshaw repousse sa propre base. Il est très suivi sur les réseaux sociaux et reconnu par son nom et semble penser qu’il n’a pas à s’inquiéter d’insulter l’intelligence des partisans de Trump.

Nous avons observé Crenshaw au fil du temps alors qu’il a pris de nombreuses positions contre les armes à feu, l’intégrité électorale, l’ancien président Trump, et plus encore, mais maintes et maintes fois, les républicains qui peuvent être en désaccord avec lui oublient. Ils adorent le fait qu’il ait l’image de marque qu’il a et il semble pouvoir dire tout ce qu’il veut et avoir toujours un soutien générique, malgré les républicains souvent en désaccord avec les mots qui sortent de sa bouche.

Cela arrive souvent aux deux parties. Une fois que vous avez suffisamment de notoriété, vous pouvez dire presque tout ce que vous voulez. Le sénateur américain républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, est un autre qui laisse constamment tomber ses électeurs, mais continue d’être réélu. C’est ainsi que fonctionne la politique et à moins que les masses ne deviennent sages, elle continuera à fonctionner de cette façon et vos élus ne vous représenteront pas.

Il est également bien documenté que Crenshaw n’est pas un fan de l’ancien président Trump. Il a des vidéos virales sympas que les gens aiment, et c’est à peu près tout. Il n’apprécie clairement pas non plus le travail acharné consacré à l’audit de l’Arizona par de nombreuses personnes, telles que la sénatrice Wendy Rogers, la sénatrice Kelly Townsend, la présidente du GOP Kelli Ward et bien d’autres. Il les balaye avant même que toutes leurs données ne sortent.

Conservateur indépendant, libre penseur, premier promoteur de l’Amérique.

Derniers articles par Ian MacDonald (voir tous)