Dan Crenshaw veut que les téléspectateurs de Fox News financent sa campagne publicitaire de film d’action ridicule

Dan Crenshaw est entré sur la scène politique en parlant constamment de civilité et de respect d’autrui. À maintes reprises, il a tourné en dérision cette idée.

WASHINGTON, DC – 17 SEPTEMBRE: Portant un masque facial pour réduire le risque posé par le coronavirus, le représentant du House Homeland Security Committee, Dan Crenshaw (R-TX), assiste à une audience sur les « menaces mondiales pour la patrie » au Rayburn House Office Bâtiment sur Capitol Hill le 17 septembre 2020 à Washington, DC. Le président du comité, Bennie Thompson (D-MS), a déclaré qu’il délivrerait une assignation à comparaître pour le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, après qu’il ne s’est pas présenté à l’audience. Un rapport du Government Accountability Office d’août a révélé que la nomination de Wolf par l’administration Trump, qui a régulièrement contourné le processus de confirmation du Sénat, était invalide et constituait une violation de la loi fédérale sur la réforme des postes vacants. (Photo de Chip Somodevilla/.)

Le représentant du Texas s’est maintenant présenté comme une sorte de héros d’action écrasant libéral. En 2020, Crenshaw a publié une annonce de campagne dans laquelle il jouait un personnage de type Mission Impossible. Jeudi soir, le républicain est allé sur Fox News pour dévoiler une suite à sa publicité/film de campagne. Et il veut que ses partisans le financent.

Le législateur du GOP a déclaré à Fox News: « Nous travaillons toujours sur le reste du film, ça va être vraiment cool, et vous pouvez soutenir nos efforts pour le faire, d’ailleurs sur texasreloaded.com. »

Crenshaw a poursuivi : « C’est mon idée. Ce sont généralement mes idées. Je l’admets, mon idée. J’aime faire ce genre de direction créative, si vous me suivez, vous avez probablement déjà une idée de cela, bien sûr.

Regardez un aperçu de l’annonce ci-dessous :

Signalez l’effondrement de Twitter de gauche, une autre publicité Texas Reloaded est ici👇https://t.co/5yh4rl1iEP#redwave2022 pic.twitter.com/uJ2kNnb2CF Voir également

– Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 30 décembre 2021

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté sur psfk.com, foxsports.com et PoliticusUSA. Amoureux des animaux de compagnie, il est connu pour sa contribution au magazine Pet Lifestyles. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source