Dan Dolev donne des raisons d’abaisser son objectif de cours sur Coinbase

Coinbase Global Inc (NASDAQ : COIN) se négocie déjà environ 20 % en dessous du prix par action auquel il a fait ses débuts sur le Nasdaq en avril. Selon Mizuho, ​​cependant, il y a toujours une perspective d’une autre baisse de 15% sur la table.

Dan Dolev réitère sa note “neutre” sur Coinbase

Dan Dolev, la société holding bancaire, a réitéré ce matin sa note “neutre” sur les actions Coinbase et a abaissé son objectif de cours de 220 $ à 210 $. L’analyste a cité les trois raisons suivantes pour expliquer sa vision « prudente » de la société de cryptographie :

Coinbase perd des parts dans Bitcoin Les commerçants de détail opèrent moins sur la plate-forme Les performances institutionnelles sont en baisse, ce qui affecte les frais de transaction

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’annonce intervient alors que la plus grande crypto-monnaie au monde Bitcoin est passée de 29 000 $ fin juin à près de 50 000 $ récemment. Les actions de Coinbase se sont déroulées sans incident mercredi.

Commentaires de Dan Dolev sur “TechCheck” de CNBC

Sur “TechCheck” de CNBC, Dolev a reconnu que Coinbase avait un avantage réglementaire sur ses concurrents, mais a justifié son argumentation en disant:

« Le commerce de Bitcoin devrait être gratuit et, à terme, il le sera. Ainsi, quel que soit l’avantage réglementaire, au fil du temps, je m’attends à ce que les marges, les rendements ou les taux d’acceptation dans le trading de bitcoins diminuent et deviennent plus synonymes d’institutions, et je pense que c’est le cas avec le gros ours de Coinbase ».

Selon l’analyste de Mizuho, ​​Coinbase devrait se concentrer sur « la diversification loin du commerce et vers des services comme le jeu, etc. pour survivre dans le futur. Au cours de son dernier trimestre, Coinbase a déclaré que les abonnements et les services contribuaient davantage au chiffre d’affaires total par rapport au trimestre précédent.

La bourse de crypto-monnaie basée au Delaware a annoncé des résultats surperformants pour son deuxième trimestre fiscal la semaine dernière. La société de 53 milliards de dollars qui a désormais un ratio cours/bénéfice de 31,46 a embauché un ancien cadre de Goldman en mai pour diriger les affaires réglementaires.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent