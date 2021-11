Dan Fallows de Red Bull devrait rejoindre Aston Martin au cours de la saison 2022 de Formule 1

Bien qu’il n’ait pas encore fixé de date de départ pour Dan Fallows, Aston Martin s’attend à ce que le chef aérodynamique de Red Bull change d’équipe au début de 2022.

Cela n’a pas été la plus simple des campagnes pour Aston Martin lors du retour de la marque en Formule 1, facilitée par Lawrence Stroll.

Suite aux changements aérodynamiques qui ont semblé toucher de manière plus significative Mercedes et Aston Martin, cette dernière se retrouve P7 au championnat des constructeurs avec Alpine et AlphaTauri en tête et s’étendant encore plus hors de portée avec quatre manches à jouer.

Mais l’objectif à long terme d’Aston Martin est bien d’atteindre le titre en Formule 1 et, dans ce cadre, une importante campagne de recrutement a eu lieu.

L’une des plus grosses captures est celle de Fallows, responsable aérodynamique chez Red Bull, qui deviendra le directeur technique d’Aston Martin.

La partie difficile avait cependant été de confirmer une date de départ, Red Bull tenant fermement contre un changement de décor rapide pour Fallows.

Mais le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, espère que Fallows arrivera au cours du premier trimestre 2022.

« Nous négocions toujours l’heure ou la date de début de Dan. Et une fois que cela sera connu, nous le ferons savoir à tout le monde », a déclaré Szafnauer, cité par Motorsport.com.

«Notre objectif est de le faire démarrer dès que possible et au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

«Donc, si c’est le début de la saison prochaine, c’est au premier trimestre de l’année prochaine. J’espère donc que dans ce laps de temps, nous pourrons le faire commencer.

Une autre recrue d’Aston Martin est Luca Furbatto, qui devrait quitter Alfa Romeo pour devenir directeur technique de la société basée à Silverstone.

Quant à savoir quand Furbatto commencera son travail, Szafnauer a déclaré que son arrivée est imminente.

« Luca sera avec nous dans quelques semaines », a confirmé Szafnauer.

« Oui, il a été annoncé. Mais vous savez, comme tout le monde, ils ont leurs délais de préavis à régler. Donc, dans quelques semaines, Luca sera libre de commencer avec nous.

Le nom le plus en vue annoncé par Aston Martin était sans doute celui de Martin Whitmarsh, l’ancien PDG de McLaren Racing devenu le nouveau PDG du groupe Aston Martin.

Whitmarsh était avec l’équipe au Grand Prix des États-Unis, mais à ce stade, Szafnauer a déclaré que le joueur de 63 ans était encore en train de trouver son équilibre.

« Il est toujours en train de mettre les pieds sous la table, pour ainsi dire, et d’apprendre qui nous sommes », a confirmé Szafnauer.

« Nous sommes 600 maintenant. Et il a passé beaucoup de temps au cours des dernières semaines à apprendre à connaître tous les membres seniors de l’équipe de direction, à avoir de longues réunions avec eux.

« Certaines des personnes qu’il connaissait depuis qu’il était en F1. Mais je pense que pour la plupart d’entre nous, il n’a pas vraiment eu de relation de travail, alors il commence à savoir qui nous sommes.

« Et il est là pour nous aider. Stratégiquement, nous avons beaucoup à faire, y compris construire un campus, embaucher des personnes, mettre en place des processus dont, disons, une petite équipe n’aurait peut-être pas vraiment besoin, mais une grande équipe en aura besoin. Et il vient d’une grande équipe.

« Quand il était chez McLaren, c’était l’une des plus grandes équipes et moi aussi, quand j’étais chez Honda, c’était une grande équipe. Mais il y a des choses que nous n’avions pas en tant que petite équipe, et nous devons rapidement mettre ces choses en place au fur et à mesure que nous grandissons.

« Il y a donc beaucoup à faire. Quand il est venu à la première course, il a passé une soirée ici jusqu’à ce que tout le monde rentre chez lui, parlant à tous les ingénieurs et mécaniciens, apprenant à les connaître – les ingénieurs pneumatiques, les ingénieurs de course, les ingénieurs de performance, tous les mécaniciens, les numéros un . Et c’est donc dans ce mode d’apprentissage, si vous voyez ce que je veux dire.

Bien sûr, toutes les nouvelles arrivées ne sont pas annoncées par l’équipe Aston Martin, Szafnauer révélant que plus de 150 personnes ont été amenées cette année, et que ce nombre va encore augmenter.

« Les choses n’ont pas ralenti dans le recrutement, mais à moins qu’ils ne soient très seniors, nous n’annonçons pas tout le monde. Nous avons embauché plus de 150 personnes cette année et nous continuerons d’embaucher », a-t-il déclaré.

« Si nous voulons gagner un championnat du monde dans quatre ans, cela prend des ressources humaines, des infrastructures, une usine, une soufflerie, tout comme les meilleures équipes, et nous sommes sur cette trajectoire pour le faire. »