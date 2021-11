Dan Gheesling de Big Brother et sa femme Chelsea accueillent le bébé n°3

Dan gheeslingLa famille de vient d’accueillir un nouveau membre.

ET! News peut confirmer en exclusivité que la star de Big Brother et sa femme Gheesling de Chelsea ont accueilli leur troisième enfant, Céline Jean Gheesling.

« Chelsea et moi sommes tous les deux ravis d’accueillir un troisième enfant dans notre famille », a partagé Dan en exclusivité avec E! Nouvelles. « Nous ne connaissions pas le sexe du bébé qui allait à l’hôpital. Nous sommes juste heureux d’avoir un autre bébé. »

La dernière arrivée du couple fait Desmond, 5 et Milliers, 3, frères et sœurs plus âgés. Selon Dan, qui dirige une émission quotidienne à temps plein sur Twitch, ils sont ravis de devenir des grands frères. « Ce sera passionnant de voir comment ils s’adaptent au fait d’avoir un bébé à la maison », a-t-il déclaré. « Ce sont des enfants formidables, donc ce sera amusant à vivre. »

Dan et Chelsea, fondateur de la société de cadeaux d’entreprise Bundled, ont récemment célébré leur 10e anniversaire.