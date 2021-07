Dan Harmon de Rick et Morty partage un sceau d’approbation hilarant pour un épisode complexe de leurre AF

Si l’épisode était déroutant à regarder, on ne peut qu’imaginer à quel point cela a dû être difficile à écrire, et l’écrivain Albro Lundy a confirmé que c’était précisément le cas. Lundy a expliqué aux fans son processus de réflexion pour l’épisode dans une vidéo en coulisses et a révélé qu’il avait rempli un tableau blanc en parcourant les problèmes et les scénarios de l’épisode. Le pitch de Lundy pour l’épisode était complexe, mais le co-créateur Dan Harmon était à fond sur le principe, probablement en grande partie parce qu’il n’était pas responsable de tout donner un sens. Découvrez le sceau d’approbation hilarant que Harmon a impassible pendant la vidéo, ce qui prouve une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs comédiens du secteur.