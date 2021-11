Dan Held sur l’intégration du Bitcoin

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Dans la partie 2 de la mini-série en trois parties «Gratitude for Bitcoin» de NLW, il est rejoint par Dan Held, entrepreneur en série de bitcoins et directeur du marketing de croissance de Kraken. Dan discute des changements qui se produisent à mesure que le bitcoin se généralise et soutient que ce type de changement est inévitable.

Retrouvez Dan Held sur Twitter : @danheld

