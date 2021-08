Dan Hooker revient dans l’Octogone sur l’undercard de l’UFC 266

L’adoption accélérée du numérique pendant la période de pandémie a créé plus d’opportunités pour les start-up dans des catégories telles que la livraison de nourriture, les technologies financières, les technologies de la santé et les technologies électroniques. Malgré la pandémie, les start-up indiennes ont continué à lever des fonds avec 23 nouvelles start-up entrant dans […] More