Dan Ige a marqué un KO avec le seul coup de poing du combat en seulement 22 secondes contre Gavin Tucker et est maintenant prêt pour une bagarre lors du prochain combat contre « The Korean Zombie »

Dan Ige a fait une déclaration avec un KO de 22 secondes à l’UFC Las Vegas 21 en mars, mais est prêt pour un prochain test plus difficile.

Le poids plume hawaïen affronte Chan Sung Jung alias ‘The Korean Zombie’ et sait ce qui s’en vient.

Ige a été le premier au coup de poing… et le dernier contre Tucker « Il est le meilleur bagarreur autoproclamé du monde », a déclaré Ige. «Je vais y aller et le frapper et le frapper en premier et nous verrons ce qui se passe. Je vais m’engager avec lui et il va s’engager avec moi. Il n’y a là aucune surprise. Nous verrons ce qui se passera samedi soir.

Lors de son dernier combat, il est revenu sur la bonne voie de la manière la plus rapide possible avec sa victoire rapide sur Gavin Tucker, passant à 15-3 avec une incroyable main droite qui était le premier et le seul coup qu’il avait à lancer dans le combat.

Les deux hommes se sont rencontrés au milieu de l’octogone et ont tous les deux lancé des tirs en même temps, mais Ige a attrapé son ennemi en premier et a volé. Cela n’a nécessité aucun tir de suivi car l’arbitre est intervenu et donc le seul coup de poing de tout le combat était le coup de grâce.

«Je l’ai frappé avec la main droite et j’ai senti son âme quitter son corps. C’était tout », a déclaré Ige par la suite.

«Je sais que je possède le pouvoir de mettre n’importe qui. C’est juste le timing et la précision et l’atterrissage du tir », a déclaré Ige à l’époque, dans un avertissement aux futurs adversaires.

Ige sait qu’il peut faire un pas en avant pour le titre avec une bonne victoire ayant ciblé son prochain adversaire après sa performance gagnante.

« Il est non. 4 dans le monde, donc une grosse victoire sur le ‘Zombie’ me met dans le mix. La bonne chose est que je suis le premier, donc je dois aller là-bas et établir la norme, je dois mettre la barre. Je dois montrer et prouver que je suis un concurrent et je suppose que vous devez voir comment ces autres combats se déroulent. »

Tucker a été fait pour après que Ige ait connecté la chasse d’eau

Maintenant, il est prêt pour une bagarre contre l’un des combattants les plus divertissants du moment