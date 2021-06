Dan Jacobs d’Atreyu sur Metallica : “Ce sont les rois du métal”

Dans une nouvelle interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique “Câblé dans l’Empire”, ATREYU guitariste Dan Jacobs discuté de son amour pour METALLIQUE. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Nous avons joué avec eux quelques fois — toujours dans un festival, cependant ; il n’y a jamais eu de METALLIQUE/ATREYU visiter.

“Ce sont les rois du métal – du rock et du métal – ils sont juste ce qu’il y a de plus important. Alors, faire l’expérience de cela et voir comment ils évoluent, c’est vraiment inspirant pour n’importe quel groupe, en particulier dans le monde du rock. Je veux dire , tu regardes ce qu’ils font, et tu te dis juste, ‘Putain de merde, mec.’

“Quand vous êtes si grand, vous avez juste le meilleur spectacle; votre spectacle est tellement ridicule”, a-t-il poursuivi. “C’est tellement exagéré de la manière la plus impressionnante et épique. Ils sonnent toujours aussi bien [as], sinon mieux que, ils ne l’ont jamais fait. Je veux dire, ces mecs ne font que déchirer ce qu’ils font. James Hetfield est un animal. C’est une grande expérience. Il y a une raison pour laquelle ils sont aussi gros qu’ils le sont et ils ont eu autant de succès qu’eux. Ils sont la vraie affaire. Vous n’irez pas dans un METALLIQUE montrer et être déçu.”

On lui a demandé comment il avait découvert pour la première fois METALLIQUEla musique de, Dan dit : « Le premier METALLIQUE J’ai jamais entendu dire que c’était « Entrez Sandman » de retour dans les années 90. C’était à peu près à l’époque où je commençais juste à me présenter… Je suppose que je faisais vraiment attention à la musique plus que jamais. j’ai commencé à regarder MTV. Avant, la musique était quelque chose en passant que j’entendais à la radio. Je l’ai cherché un peu. Mais c’était l’âge où j’avais, genre, 12 ou 13 ans, et je poursuivais vraiment la musique et j’étais vraiment obsédé par elle à ce moment-là. Alors, je me souviens avoir regardé MTV ou alors VH1 et METALLIQUE‘s « Entrez Sandman » viendrait de temps en temps. Je l’ai aimé – ce n’était pas quelque chose dont je suis vraiment tombé amoureux, mais je savais que c’était une super chanson [and it had] un son énorme, avec la batterie et les guitares et tout. Ce n’était pas exactement conforme à ce que j’écoutais à l’époque ; J’étais un peu plus attiré par le monde punk… En ce qui concerne le grand public — LA PROGÉNITURE et JOUR VERT et RANCE, ce qui m’a en quelque sorte conduit beaucoup plus dans le monde punk, qui m’a ensuite conduit dans les groupes hardcore, qui m’ont ensuite conduit au métal, ce qui était en quelque sorte au lycée. C’est à ce moment-là que je suis revenu et que j’ai commencé à écouter METALLIQUE un peu plus, surtout une chanson comme ‘La batterie’. Je pense que c’est probablement la chanson la plus remarquable qui a résonné en moi en ce qui concerne l’écoute de guillemets plus anciens METALLIQUE… De tous les METALLIQUE les chansons qui sont plus anciennes, celle-là juste, pour une raison quelconque, me reste le plus à la tête.”

ATREYU vient de sortir un nouvel album, “Baptiser”, passant par Dossiers Spinefarm. L’effort marque ATREYUla première sortie de depuis le départ du chanteur Alex Varkatzas Septembre dernier. Le LP présente ATREYUla gamme actuelle de Brandon Saller se concentrant complètement sur le chant après avoir précédemment partagé le chant principal avec Varkatzas pendant la majeure partie de l’existence de plus de deux décennies du groupe. Assis derrière le kit est Saller‘s CONTRE VENTS ET MARÉES compagnon de groupe Kyle Rosa, qui avait remplacé Saller à la batterie en 2019 après Varkatzas s’est retiré de la tournée européenne du groupe tout en faisant face à de graves problèmes de dos et de hernie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).