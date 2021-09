in

Officiellement annoncé par Netflix lui-même, Dan Levy a conclu un partenariat créatif avec le studio qui a contribué à faire sa carrière. Non seulement limité aux films, Levy commencera à travailler sur des projets orientés séries en juillet 2022. Bien qu’en ce qui concerne sa nouvelle comédie romantique, le travail commencera “immédiatement” sur un projet que Dan Levy écrira, produira et dirigera, en plus de en vedette.