Dan Levy écrit plus de Schitt’s Creek, mais ce n’est pas ce à quoi vous vous attendriez

Meilleurs voeux, salutations les plus chaleureuses: L’histoire de Schitt’s Creek présentera les profils des personnages principaux, ainsi que les profils de Ronnie, Bob, Twyla et de tous les autres habitants de la ville qui ont contribué à faire de Schitt’s Creek aimé. Nous aurons également droit à un récapitulatif des moments majeurs de la série, notamment le premier baiser de David et Patrick, l’épisode de Noël de la famille Rose, et même lorsque Moira a décidé d’apporter son soutien à Herb Ertlinger Winery.

Les fans bénéficieront également de nombreuses fonctionnalités spéciales, notamment des guides illustrés de la collection de tricots de David, en grande partie bicolore, et (OMG, je suis tellement excité à ce sujet!) Les perruques de Moira. De plus, il y aura beaucoup d’histoires dans les coulisses du casting de Schitt’s Creek pour compléter les choses.