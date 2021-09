Dan Levy se démarque parmi les hommes présents au Met Gala 2021

in

Le Met Gala 2021 vient d’avoir lieu et bien sûr les invités ont décidé d’y assister vêtus de leurs meilleurs costumes ou tenues à certaines occasions, certaines beaucoup plus différentes que prévu, comme la tenue de Kim KardashianCependant, cette fois-ci nous parlerons un peu plus focalisé sur les hommes qui ont assisté à cet événement mondain où la mode s’est une nouvelle fois avérée nous réserver des surprises.

Beaucoup se plaignaient que les hommes n’assistaient qu’à l’aide d’un robe de bal noire le plus commun possible et ce qu’ils utilisent toujours pour assister à cet événement élégant, cependant, deux de ses participants ont été encouragés à faire différemment et ont assisté avec des tenues inattendues.

C’est le cas de l’acteur canadien Daniel prélèvement qui ne voulait pas utiliser le costume noir de base et attirer l’attention de tout le monde à l’aide d’un Vêtements de la plus fou laissant les cameramen et les assistants totalement impressionnés.

Dans Photographies qui circulent déjà dans votre l’Internet Nous pouvons apprécier que la broderie de son costume a été faite à la main avec des shakiras et des détails très intéressants et excentriques, ainsi qu’un design inoubliable.

Ce costume a été construit juste pour lui et pour assister à cet événement organisé par le Costume Institute.

Bien sûr, les mèmes ont commencé à arriver immédiatement car son look distinctif a permis aux internautes de faire preuve de créativité et ils ont passé un excellent moment à rire et à admirer ce que faisait ce jeune acteur.

Juste pour le mentionner, León Bridges est un autre des participants masculins qui a essayé de faire autre chose que le costume noir et a utilisé une tenue de cow-boy assez drôle et hors du commun, bien que peut-être un peu mal combinée.