Dan Levy s’est retrouvé dans une minerve à la fin de Schitt’s Creek

De « Ew, David » à « Aïe, David » très rapidement.

Au cours des cinq années de l’émission, les fans de Schitt’s Creek ont ​​accueilli la famille Rose dans leur salon et ont grandi pour les adorer absolument, leurs défauts et tout. Mais avec l’incroyable succès de l’émission, il y a eu quelques chutes, car, à la saison six de la série multi-Emmy Award, créateur et star Dan prélèvement dû porter une minerve à cause du stress, ce qui semble avoir été tout simplement le pire.

Dans une interview avec GQ pour leur « Heroes Issue », Levy a parlé du stress qui a accompagné la série. « L’anxiété dans mon cou était si forte que je ne pouvais pas la bouger. » se rappela Lévy. « À un moment donné, un acupuncteur et un chiropraticien venaient tous les jours pour le déjeuner travailler sur mon cou afin que je puisse réellement jouer et non, vous savez, j’avais l’air d’avoir besoin d’une minerve. »