Dan Plutôt, LeBron et d’autres réagissent à la mort de John Madden

Temple de la renommée du football professionnel et légende de la NFL John Madden est décédé subitement mardi matin à l’âge de 85 ans. L’annonce de la ligue a suscité des hommages incroyables sur les réseaux sociaux alors que le monde du sport pleurait la mort de Madden.

Figure plus grande que nature, Madden est devenu synonyme de la NFL et une icône du sport en créant différentes générations de fans tout au long de sa carrière. Son influence a commencé en 1969 lorsqu’il a été nommé entraîneur-chef des Raiders à seulement 32 ans. Le pourcentage de victoires de 0,759 de Madden sur 10 ans avec les Raiders est le plus élevé de tous les entraîneurs de l’histoire de la NFL avec un minimum de 100 matchs.

Après sept titres de division et une victoire au Super Bowl XI, Madden a quitté l’entraînement et est entré dans la cabine de diffusion de CBS en 1979. Là, Madden a commencé à construire une nouvelle génération de fans, devenant sans doute le diffuseur le plus influent de l’histoire du sport en raison de sa personnalité bruyante et timing comique impeccable.

L’un des plus grands ambassadeurs du sport, Madden a passé du temps en tant qu’annonceur avec CBS, Fox, ABC et NBC au cours d’une carrière de diffusion emblématique qui s’est terminée en 2009. Et lorsque son « Madden Cruiser » est arrivé dans un stade, tout le monde savait que c’était un gros match. . L’illustre coach et animateur avait peur de l’avion, ce qui l’obligeait à parcourir le pays en bus. Madden a également lancé la tradition selon laquelle les MVP du jeu Thanksgiving Day ont reçu une cuisse de dinde pour leur performance et il a aidé les turducken à acquérir une renommée nationale.

Bien que cela fasse plus d’une décennie qu’il n’a pas été directement connecté au football chaque semaine, l’héritage de Madden continue d’être apprécié par les jeunes générations de fans grâce au célèbre jeu vidéo qui porte son nom. Les jeux Madden ont totalisé plus de 4 milliards de dollars de ventes, avec environ 200 millions d’exemplaires achetés depuis son premier versement en 1988.

La capacité de Madden à transcender le football a été prouvée par le large éventail de diffuseurs, d’athlètes et de célébrités qui ont eu le cœur brisé par sa mort le mardi matin 28 décembre 2021.

Peu de gens ont abordé la vie avec la joie du légendaire entraîneur et animateur de football John Madden. Un collègue à CBS, c’était un gentleman avec un sens de l’humour endiablé. En marge et dans le stand, cette montagne d’énergie volubile était un pionnier. Un âge d’or se termine avec son décès. – Dan Plutôt (@DanRather) 29 décembre 2021

Repose au paradis Au John Madden !!!! Votre héritage continuera à vivre ♾!!!!! – LeBron James (@KingJames) 29 décembre 2021

Nous avons perdu une légende plus grande que nature avec John Madden. Ma carrière a été racontée par « Coach », l’un des meilleurs du jeu. Je me souviendrai toujours de nos réunions d’avant-match, quand nous avons ri et parlé de tout sauf de football. Mon cher ami va me manquer. Amour et prières à Virginie et à la famille. pic.twitter.com/DImjAbUTGI – Brett Favre (@BrettFavre) 29 décembre 2021

Quand Madden et Summerall ont fait nos matchs, chaque joueur et chaque entraîneur étaient excités. C’était énorme. J’ai tout dit à John Madden. Je lui ai fait confiance et il ne l’a jamais trahi. J’ai surtout admiré la passion de John pour le jeu et sa vérité. Il était et restera dans les mémoires comme un GÉANT du football. pic.twitter.com/Oyy5C0GZg1 – Phil Simms (@PhilSimmsQB) 29 décembre 2021

John Madden est le plus grand et le plus influent des diffuseurs sportifs de tous les temps. Légende absolue du sport, les gens joueront au jeu vidéo qui porte son nom des générations à venir. DÉCHIRURE. – Clay Travis (@ClayTravis) 29 décembre 2021

Repose en paix à l’entraîneur du Temple de la renommée John Madden ! Les jeunes le connaissent pour le match de Madden NFL, mais il est une légende pour avoir été un grand entraîneur de football qui a remporté le Super Bowl XI, entraîné les Raiders pendant 10 saisons et est devenu le plus jeune entraîneur à remporter 100 victoires en saison régulière. – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 29 décembre 2021

J’ai été attristé d’apprendre le décès de John Madden, à l’âge de 85 ans. L’un des plus grands de tous les temps, il m’a montré les ficelles du métier lors de notre bref partenariat avec le football. Il était toujours gentil et charmant. Il peut désormais rejoindre son ancien partenaire, Pat Summerall, pour appeler le Super Bowl au paradis. – Vin Scully (@TheVinScully) 29 décembre 2021

J’ai essayé de penser à quoi dire à propos de John Madden toute la journée. Une de ces figures emblématiques qui m’ont fait aimer le football. Mais je ne peux pas m’empêcher de me souvenir de ces premiers jeux vidéo Madden sur Sega Genesis. Personne ne l’a fait comme Madden. – Jemele Hill (@jemelehill) 29 décembre 2021

J’ai adoré cet homme. Je l’aimais en tant qu’entraîneur et en tant que diffuseur. Nous l’avons tous fait. Amour à sa famille et merci pour tout l’entraîneur. pic.twitter.com/uDAMRvprNT – Adam Sandler (@AdamSandler) 29 décembre 2021

Une légende, une icône et un original américain.

Rares sont ceux qui ont un réel impact sur leur sport…

Il a laissé une marque indélébile sur trois niveaux d’entraîneur, de diffuseur et de jeux vidéo. Quelle vie qui a touché tant d’entre nous. Prières à sa famille et ses amis. https://t.co/7JHIIQgYmU – MikeTirico (@miketirico) 29 décembre 2021

John Madden.Grand entraîneur. Grand diffuseur. Et l’une des personnalités uniques dans l’histoire de la NFL. Je me souviendrai toujours à quel point il était généreux envers Dog et moi. DÉCHIRURE. – Mike Francesa (@MikeFrancesa) 29 décembre 2021

Une légende à jamais. pic.twitter.com/ds8Sf1KmLo – Dallas Cowboys (@dallascowboys) 29 décembre 2021

Mon cœur est avec vous fans de @raiders et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes vos magnifiques notes – on ne peut pas discuter de l’histoire des Raiders sans discuter de John et mon cœur est vraiment avec vous et bien sûr avec sa famille et tous ceux qui l’aimaient. – Amy Trask (@AmyTrask) 29 décembre 2021

