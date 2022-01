Dan Reeves, ancien joueur des Cowboys et entraîneur de la NFL, est décédé à 77 ans

Dan Reeves, ancien porteur de ballon des Cowboys de Dallas qui était également entraîneur-chef de trois équipes différentes de la NFL, est décédé samedi matin, a annoncé sa famille. Il avait 77 ans. La famille a déclaré dans un communiqué par l’intermédiaire de l’ancien directeur des relations avec les médias des Falcons d’Atlanta, Aaron Salkin, que Reeves était décédé des suites de complications liées à la démence.

« Le légendaire joueur et entraîneur de la NFL, Dan Reeves, est décédé tôt ce matin, paisiblement et entouré de sa famille aimante à son domicile d’Atlanta, en Géorgie. Il est décédé à l’âge de 77 ans des suites d’une longue maladie », indique le communiqué de la famille, par NFL.com. « Son héritage se poursuivra à travers ses nombreux amis, joueurs et fans ainsi que le reste de la communauté de la NFL. Les arrangements restent à déterminer. »

Nous sommes attristés par le décès de l’entraîneur-chef du Ring of Fame, Dan Reeves, qui nous a menés à trois apparitions au Super Bowl. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. pic.twitter.com/ybT0RJdeiW – Denver Broncos (@Broncos) 1er janvier 2022

Reeves a été porteur de ballon pour les Cowboys pendant huit saisons (1965-1972) et a aidé l’équipe à remporter le Super Bowl VI. Au cours de sa carrière, Reeves a couru pour 1 990 verges et 25 touchés tout en captant 129 passes pour 1693 verges et 17 scores. Une fois sa carrière de joueur terminée, Reeves est devenu entraîneur adjoint des Cowboys pendant huit saisons et a fait partie de l’équipe qui a remporté le Super Bowl XII.

En 1981, Reeves est devenu l’entraîneur-chef des Broncos de Denver et a mené l’équipe à trois apparitions au Super Bowl en 12 saisons. Il est ensuite devenu l’entraîneur-chef des Giants de New York en 1993 et ​​n’a remporté que 31 matchs en quatre saisons. En 1997, Reeves est devenu l’entraîneur-chef des Falcons et les a menés à leur toute première apparition au Super Bowl en 1998. Dans ce Super Bowl, les Falcons ont perdu contre l’ancienne équipe de Reeves, les Broncos. Il a été l’entraîneur-chef des Falcons jusqu’en 2003 et n’a plus été entraîneur dans la NFL. Reeves a terminé sa carrière d’entraîneur avec une fiche de 190-165-2 en saison régulière et une fiche de 11-9 en séries éliminatoires. Il a été nommé entraîneur de l’année AP NFL en 1993 et ​​1998.

« Reeves a entraîné les Broncos avec intégrité, caractère et ténacité ainsi qu’une sincère appréciation pour ses joueurs et entraîneurs », ont déclaré les Broncos dans un communiqué. « Son temps avec les Broncos faisait partie d’une remarquable carrière de 39 ans dans le football professionnel au cours de laquelle il est apparu dans le Super Bowl à neuf reprises étonnantes en tant que joueur ou entraîneur. »

« Dan Reeves laisse un héritage durable dans notre jeu en tant que joueur et entraîneur. Son palmarès de succès à Dallas, Denver, New York et Atlanta sur plusieurs décennies parle de lui-même, marquant une vie et une carrière longues et réussies dans le football », Arthur M. Blank, propriétaire et président des Falcons d’Atlanta, a déclaré dans un communiqué. « Au nom des Falcons d’Atlanta, j’offre nos condoléances à la famille et aux amis de Dan alors qu’ils pleurent son décès. »