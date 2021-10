Dan se remarie après la mort de Roseanne et les fans ont beaucoup d’opinions

Dans l’épisode de cette semaine de The Conners, Dan Conner (John Goodman) s’est remarié après avoir pleuré la perte de sa femme Roseanne (Roseanne Barr). C’est un grand pas pour un spin-off d’une sitcom littéralement intitulée Roseanne, mais pour certains fans, cela semblait bien. Pour d’autres, il a franchi une ligne.

Les Conners ont été lancés en 2018 après une saison de redémarrage incroyablement réussie de Roseanne, qui s’est terminée brusquement lorsque sa star éponyme a fait des commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Les Conners ont commencé en révélant que Roseanne Conner était décédée d’une surdose d’opioïdes après s’être vu prescrire des analgésiques à la suite d’une opération au genou. Plus tard dans la saison 1, le spectacle a présenté un personnage nommé Louise Goldufski – joué par Katey Sagal – un vieil ami de Roseanne qui semble romantiquement intéressé par Dan. Comme Dan était encore en deuil à l’époque, ils sont restés amis.

Nous célébrons toujours l’heureux couple 🥂 pic.twitter.com/mOClMHdUbY – Les Conners (@TheConnersABC) 16 octobre 2021

Dans la saison 2, Dan s’est finalement retrouvé prêt à inviter Louise à un rendez-vous. Les intrigues suivantes ont montré que Louise devenait de plus en plus mêlée à la famille et se moquait parfois de leur personnalité, tout en tirant Dan de sa coquille. Au printemps 2021, la saison 3 s’est terminée avec la proposition de Dan à Louise, et leur mariage a finalement eu lieu dans l’épisode de cette semaine, « Le mariage de Dan et Louise ».

Bien sûr, la relation lente a jeté les bases pour les fans qui regardaient The Conners continuellement, mais pour beaucoup, ce fut une surprise de découvrir que Dan était même en couple – sans parler de se remarier. Les fans ont eu des réactions mitigées à cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Voici un aperçu de ce qu’ils ont dit.

Heureux pour Dan

Cet épisode était drôle, heureux que Dan se soit marié malgré la tornade, l’amour est l’amour, il conquiert vraiment – BDP (@BigDickPauly) 14 octobre 2021

Enfin, de nombreux fans ont admis qu’ils avaient des sentiments contradictoires à propos de la nouvelle romance de Dan, mais en voyant le mariage, ils se sont finalement sentis heureux pour lui.

précédentsuivant

Dans les coulisses

Merci de nous inclure les fans..c’est génial de voir tout le travail acharné ! Incroyable.. – LYSS 🍁🎃 (@LyssHinds) 14 octobre 2021

La star et producteur de Conners, Michael Fishman, a partagé plusieurs extraits des coulisses de cet épisode capital, et les fans étaient très reconnaissants.

précédentsuivant

Louise

Katey Sagal est tellement parfaite pour ce spectacle ❤️ En tant que gen-xer, j’adore ce redémarrage, c’est mieux que l’original. – Becki Sidney (@BeckiSidney) 16 octobre 2021

Les fans ont apprécié la caractérisation de Louise en tant que personne indépendante avec ses propres antécédents riches à apporter. Beaucoup ont estimé que c’était un signe de bonne écriture, et que cela aurait pu se passer bien différemment juste pour créer un remplaçant familier pour Roseanne.

précédentsuivant

Tornade

Il semble qu’il y ait une éternité depuis qu’ils ont rencontré une tornade pour la dernière fois ! J’aurais dû dire « Guest Star : la tornade ». – AndrewG (@honestAndrewG) 13 octobre 2021

Dans l’émission, le mariage a été interrompu par une tornade, ce que les fans ont estimé approprié pour la sitcom du Midwest. En fait, beaucoup se sont émerveillés que les tornades n’aient pas joué un rôle plus important dans la série dans son ensemble.

précédentsuivant

En train de regarder

Je ne peux pas croire que quelqu’un regarde ce point de vente. https://t.co/9zPhe3GHV6 – Chris Robles (@ChrisRo86074315) 12 octobre 2021

Certains fans ont été surpris d’apprendre que The Conners est toujours en ondes, ou que quelqu’un le regarde toujours, d’ailleurs. Après la mauvaise publicité provoquée par le commentaire politique de Roseanne Barr, beaucoup pensaient que le spectacle était effectivement terminé.

précédentsuivant

Jackie

Alors, Jackie est-il vraiment légal de les épouser ou aurons-nous un autre épisode où ils ne sont pas légalement mariés – FlowersOfNM (@FlowersOfNewMex) 14 octobre 2021

Tante Jackie (Laurie Metcalf) a célébré le mariage de Dan et Louise, et les fans se sont demandé si elle était vraiment qualifiée pour le faire. Beaucoup se sont demandé si cette friandise pourrait revenir dans un épisode ultérieur.

précédentsuivant

Optimiste

#DanConner voit le bon côté de son mariage et la mariée est nerveuse – Angelita Tijerina (@tijeri1) 12 octobre 2021

En regardant The Conners, ils apportent toujours un sourire et un rire… ils font ma semaine❤👍😊#theconners – @aliciastef2020 (@aliciastef2020) 14 octobre 2021

De nombreux fans ont apprécié le mariage de Dan et Louise pour avoir insufflé un air d’espoir et d’optimisme dans le monde des Conners. Le spectacle traite souvent de sujets sérieux, alors voir ce moment triomphant pour la famille signifiait beaucoup pour eux.

précédent