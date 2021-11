Dan + Shay annulent plusieurs spectacles en raison d’un test COVID-19 positif

Dan + Shay ont annoncé deux dates annulées en raison d’un test COVID-19 positif.

Le duo pop-country a partagé la nouvelle avec les fans via les réseaux sociaux. « Un membre de notre équipe de tournée immédiate a été testé positif pour COVID-19, et pour protéger la sécurité de nos fans et de tous ceux qui nous entourent, nous devrons malheureusement annuler les prochaines dates à Orlando et Atlanta », indique le message.

Ces dates Dan + Shay étaient prévues les 4 et 5 novembre à Orlando et Atlanta.

Les spectacles sont officiellement annulés et non reprogrammés ; le duo n’a pas pu le faire. Les fans qui ont des billets pour les deux dates annulées peuvent obtenir le remboursement de ces billets auprès de leur point d’achat.

« Nous savons que beaucoup d’entre vous ont voyagé ou envisagent de voyager pour ces spectacles, et cela nous brise le cœur de vous laisser tomber », poursuit l’annonce du groupe. Pour aider à compenser les nouvelles décevantes, Dan + Shay a annoncé qu’ils seraient en tournée avec Kenny Chesney l’année prochaine.

«Nous ferons des arrêts près d’Orlando ou d’Atlanta. Nous avons toujours rêvé de faire partie de cette tournée, donc ces spectacles seront très spéciaux, et nous espérons vous voir aussi nombreux », conclut le message de Dan + Shay.

La tournée Kenny Chesney avec Dan + Shay a été annoncée plus tôt cette semaine. La tournée Here and Now 2022 mettra également en vedette Old Dominion et Carly Pearce aux côtés du duo country. Les dates de diffusion de cette tournée commenceront fin avril et s’étendront jusqu’en août, avec plusieurs arrêts aux États-Unis.

Dan + Shay a également partagé un teaser de Noël avec des fans qui ont adoré leur musique de 2020.

Le duo a sorti deux chansons de vacances originales intitulées « Christmas Isn’t Christmas » et « Take Me Home for Christmas ». À l’époque, ils ont laissé entendre qu’ils aimeraient faire un album complet de musique de Noël – mais ce n’était pas dans les cartes pour 2020.