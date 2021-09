Dan Stevens a-t-il vraiment appris l’allemand pour le nouveau film I’m Your Man ? L’acteur anglais explique

Après toutes ces discussions sur Dan Stevens jouant un robot romantique qui parle parfaitement allemand avec un accent anglais, vous voudrez probablement entendre une partie du produit fini de I’m Your Man. C’est naturel, car même sa performance excentrique dans Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ne peut pas vous préparer à ce que vous pourriez ressentir en regardant ce film très humain. Eh bien, vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui vous attend, grâce à la bande-annonce I’m Your Man, incluse ci-dessous :