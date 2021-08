Dan Ticktum concède que le rêve de la Formule 1 est probablement terminé

in

Après avoir été retiré du programme Williams, Dan Ticktum accepte qu’il n’atteindra probablement jamais la Formule 1.

Tout au long de sa carrière, le Britannique, qui est également un ancien junior de Red Bull, a semblé être suivi de controverse, le dernier chapitre arrivant peu de temps avant le Grand Prix de Hongrie.

Cette fois-ci, il s’agissait de commentaires désobligeants sur le pilote Williams Nicholas Latifi.

Au cours d’une diffusion en direct, Ticktum a chanté “Scooby dooby do, Latifi is poo, Rosberg is a cheat”.

Il a répété “Latifi est un caca” avant d’ajouter “pourquoi ça me fait encore rire?”

À la suite de cet incident, Ticktum a été abandonné par Williams, bien qu’il ait déclaré que ce n’était pas la raison, affirmant que la décision pour les deux parties de se séparer avait déjà été prise.

Ce qui est clair maintenant, c’est que Ticktum n’a aucune allégeance à Williams et soupçonne que ses chances d’atteindre la Formule 1 sont terminées.

“Je suis toujours en F2”, a déclaré Ticktum lors d’une diffusion en direct.

“Cela dépend de ce que les sponsors veulent faire, dépend de l’argent, si je continue cette saison.

“Parce qu’essentiellement, étant réaliste, ce que je suis, je n’arriverai probablement pas à la Formule 1 maintenant. Alors, en tant que sponsor, où est l’objectif final ? »

Ticktum a reconnu qu’il était “un peu un personnage” et a admis qu’il avait du mal à “jouer le jeu” et à garder ce côté de sa personnalité sous contrôle.

“C’est politique et axé sur l’argent”, a-t-il déclaré.

« J’avais juste besoin de jouer davantage. Et j’ai lutté avec ça, j’ai lutté pour être normal. Je suis juste un peu un personnage, malheureusement.

« Je ne vais pas abandonner. Je suis sûr que je vais courir dans quelque chose. Je traverserai ce pont quand il y arrivera.

« Mais j’espère pouvoir continuer en F2. C’est ce que j’espère. J’espère que si je peux terminer la saison de F2 en force, cela me donnera beaucoup plus d’options pour l’année prochaine. J’espère que c’est ce que je vais faire.