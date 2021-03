Dan Ticktum continuera à jouer le rôle de pilote de développement Williams

Williams a confirmé aujourd’hui que Dan Ticktum poursuivra son rôle de pilote de développement au sein de l’équipe en 2021.

Ticktum participera à sa deuxième saison de Formule 2 FIA en 2021 et cherchera à concourir pour le titre avec l’équipe Carlin derrière lui.

Le Britannique, qui a rejoint Williams en 2020, avait précédemment été membre du pool de jeunes pilotes de Red Bull, mais a été exclu du programme en 2019.

Le rôle de Ticktum consistera à passer du temps à l’usine Williams à Grove, à travailler sur un simulateur et à être immergé avec l’équipe à leur siège social et sur la piste lorsque cela est possible.

Le double vainqueur du Grand Prix de Macao a courtisé la controverse dans sa jeune carrière, Ticktum ayant reçu une interdiction de deux ans (un suspendu) du sport automobile en 2015 à la suite d’un incident avec Ricky Collard sous la voiture de sécurité en Formule 4 britannique (alors MSA Formula ).

Ticktum a de nouveau fait la une des journaux la saison dernière après une explosion radio à Silverstone. Perdant dans une bataille à trois avec Louis Deletraz et Artem Markelov, le pilote DAMS de l’époque s’est plaint de Deletraz à la radio, en disant: «La prochaine fois que ***** essaie un mouvement kamikaze comme ça je vais m’écraser avec lui! Je ne lui donnerai plus jamais autant de respect.

Suite à l’annonce, le directeur de l’équipe Simon Roberts a déclaré: «C’est formidable de continuer à travailler avec Dan dans son rôle de pilote de développement pour Williams Racing. C’est un jeune pilote très excitant avec beaucoup de talent, comme en témoignent ses succès consécutifs à Macao ainsi que son impressionnante saison recrue en F2 l’année dernière.

«Nous avons pu voir de première main ses compétences dans le simulateur et Dan a joué un rôle important en aidant au développement de la voiture, tout en devenant un membre très respecté de l’équipe. Nous avons hâte de le voir grandir et se développer en 2021. »

Ticktum a ajouté: «Je suis très heureux de poursuivre mon partenariat avec Williams en tant que pilote de développement. Ce sera amusant d’avoir plus de temps sur la piste cette année, car l’année dernière a été assez difficile, ce sera donc bien de s’impliquer davantage avec l’équipe sur la piste. J’ai hâte de continuer mon soutien dans la simulation et je suis très concentré pour cette année. J’ai encore beaucoup de travail à faire car ma saison n’a pas commencé mais je suis privilégié et très heureux comme toujours de représenter Williams.