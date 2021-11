Dan Ticktum fait bouger la Formule E après sa sortie du programme junior de Williams F1

Dan Ticktum courra en Formule E pour NIO 333 la saison prochaine après avoir été abandonné par le programme junior de Williams en Formule 1.

Ticktum a admis que ses chances d’obtenir un siège en F1 avaient pratiquement disparu après la confirmation de son départ de Williams au cours de l’été, affirmant qu’il avait été « expulsé » par eux et Red Bull au préalable.

Le double vainqueur du Grand Prix de Macao s’associera au pilote d’essai McLaren de longue date, Oliver Turvey, dans sa nouvelle équipe, avec un test à Valence la semaine prochaine.

Ticktum manquera une partie de la course car il participera à l’action de Formule 2 en Arabie saoudite, alors qu’il termine la saison avec Carlin.

Maintenant, il semble être hors de vue pour un trajet en Formule 1 – de son propre aveu – il a déclaré qu’il était impatient de se lancer dans le défi de piloter en Formule E.

Très reconnaissant pour les opportunités que j’ai eues dans ma carrière, comme toujours, et ce sera certainement un changement passionnant ! Au plaisir de commencer à Valence la semaine prochaine ! @NIO333FormulaE @FIAFormulaE pic.twitter.com/At2vk839LP – Dan Ticktum (@DanTicktum) 25 novembre 2021

« Je suis très heureux de courir avec l’équipe de Formule E NIO 333 », a déclaré Ticktum à l’annonce de son arrivée.

« Ce sera un gros défi car je n’ai pas eu longtemps pour préparer les tests de la semaine prochaine et la Formule E est compliquée, mais ce sera très excitant.

« Il existe de nombreux outils différents que vous pouvez utiliser en tant que pilote, mais c’est une expérience totalement différente de la Formule 2, donc j’ai vraiment hâte d’y être à la fois mentalement et physiquement.

« J’ai passé quelques jours formidables avec l’équipe à Silverstone cette semaine et j’espère que nous pourrons essayer de progresser la saison prochaine et de monter plus haut sur la grille. »

« Accueillons chaleureusement Daniel Ticktum en tant que nouveau membre de la famille NIO 333 Formula E », a ajouté Vincent Wang, directeur général de NIO.

« Ses résultats en course qui m’impressionnent le plus sont ses deux victoires au Grand Prix de Macao, l’une des courses les plus célèbres au monde.

« Bien qu’il ait assumé quelques difficultés au cours de sa carrière, je pense que son expérience lui ouvrira la voie au succès. C’est une jeune et brillante nouvelle star qui brillera sur le circuit de Formule E. »

Ticktum occupe actuellement la quatrième place de la course au titre F2 avec des week-ends en Arabie saoudite et à Abu Dhabi à venir, et il a remporté deux courses jusqu’à présent cette saison dans cette série.