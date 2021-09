Dan Wootton de GB News fait rage contre la BBC pour avoir imputé la pénurie de poids lourds au Brexit | Politique | Nouvelles

in

L’animateur de GB News, Dan Wootton, a fustigé la BBC et d’autres “diffuseurs de gauche” pour avoir imputé au Brexit la pénurie actuelle de chauffeurs de camion au Royaume-Uni. M. Wootton a fait valoir que des problèmes similaires de recrutement de chauffeurs de poids lourds ont été observés en Europe et jusqu’en Chine, suggérant que la crise était mondiale. Il a fait valoir que la pénurie actuelle de chauffeurs et de carburant était une « prophétie auto-réalisatrice » qui avait été promue par des « méchants Remoaners ».

M. Wooton a déclaré à GB News: “La pénurie de chauffeurs de poids lourds a touché des pays du monde entier.

« Le saviez-vous ?

“Probablement pas si vous avez regardé la BBC.

“Ou n’importe quel autre diffuseur de gauche ces derniers jours, désespéré d’attribuer injustement tout ce gâchis au Brexit.

JUST IN: Corbyn lance un assaut tous azimuts contre Starmer pour appeler à une action radicale

“Ce n’est tout simplement pas étayé par les faits sur le terrain.”

Il a poursuivi: “L’Union internationale des transports routiers rapporte que 400 000 chauffeurs sont nécessaires à travers l’Europe, dont 40 000 rien qu’en Allemagne, 43 000 en France et 15 000 en Italie.

« Aux États-Unis, il faut 63 000 conducteurs supplémentaires, tandis que la Chine a besoin de quatre millions de plus.

“Comme l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith – qui a suivi une formation de conducteur de poids lourds, soit dit en passant, l’a déclaré dimanche au Mail,” la BBC insiste pour parler du Brexit et prétendre qu’il s’agit d’un problème limité au Royaume-Uni.

“Il s’agit d’un problème de Covid qui affecte non seulement l’ensemble de l’Europe, mais le monde.

“Parce qu’ils ne passeront tout simplement jamais du fait qu’ils ont perdu, mal.

“Jamais une occasion de rater une occasion, certains syndicats de l’éducation n’ont pas réussi à étouffer les suggestions selon lesquelles les écoles pourraient être contraintes de retourner à l’apprentissage à domicile si les enseignants ne peuvent pas se rendre à l’école en voiture.”

“C’est ridicule”, a ajouté M. Wooton.

“Nous avons tous besoin de respirer profondément et de ne pas aggraver une mauvaise situation.”