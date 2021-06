Dana Bash Grills Jake Sullivan sur le sommet Biden-Poutine ⋆ 10z viral

CNN Dana Bash pressé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan au lendemain du président Joe Biden rencontrer Vladimir Poutine à Genève.

Sullivan s’est entretenu dimanche avec Bash pour l’état de l’Union, et l’animateur de CNN a commencé par se référer à l’évaluation du comité de rédaction du Washington Post selon laquelle « il n’y a aucune raison de croire que le résultat [of the summit] variera des précédentes tentatives américaines de coopération avec M. Poutine. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une raison spécifique d’être optimiste quant aux résultats du sommet, Sullivan a répondu en notant la partie difficile de la conférence de presse de Biden où il a nié être optimiste quant à tout changement majeur dans un avenir prévisible.

“Il ne tient rien pour acquis de cette réunion”, a déclaré Sullivan. « En fait, lorsqu’on lui a demandé s’il était confiant, il a répondu que ce n’était pas le bon mot. La confiance n’est pas le bon mot. Optimiste n’est pas le bon mot. Le mot juste est vérification, être capable de tester et de voir si, en fait, la relation devient plus stable et prévisible. »

Bash a poursuivi en demandant à Sullivan pourquoi l’administration Biden n’a pas imposé plus de sanctions contre la Russie pour ses violations des droits de l’homme et la persécution du critique du Kremlin. Alexeï Navalny.

« Pourquoi n’avez-vous pas encore sanctionné la Russie pour l’empoisonnement d’Alexei Navalny ? » Elle a dit. «Est-ce que d’autres sanctions arrivent?

Sullivan a rétorqué que la Maison Blanche s’efforce de pénaliser la Russie pour ses méfaits, affirmant que «nous avons montré tout au long du chemin que nous n’allons pas tirer de coups, que ce soit sur SolarWinds, ou l’ingérence électorale, ou Navalny quand il s’agit de répondre aux activités néfastes de la Russie.

Bash a conclu ses questions sur la Russie en demandant pourquoi Biden n’a pas pris le temps lors du sommet Poutine de contester la construction du gazoduc Nord Stream 2.

« Pourquoi cédez-vous à la Russie sur ce pipeline ? » elle a demandé.

“Nous avons, en fait, sanctionné plusieurs entités russes en ce qui concerne Nord Stream 2”, a répliqué Sullivan. « Nous n’avons levé les sanctions que sur 2, et ils n’étaient pas russes. Il s’agissait d’un particulier allemand et d’une entreprise suisse… Lorsque le président Biden a pris ses fonctions, Nord Stream 2 était achevé à 90 %. Cela s’est passé sous l’administration Trump. La question qui nous était posée était de savoir si nous poursuivrons directement, en utilisant notre pouvoir de sanctions, nos alliés et amis européens, et là, le président Biden a dit que je n’étais pas prêt à le faire.

