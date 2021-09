après la cassure, le marché poursuit la formation de continuation haussière qui est globalement positive. Image : . Par Shrikant Chouhan Les indices de référence ont connu un rallye spectaculaire de plus de 200/600 points et ont atteint un nouveau record historique de 17153,50/57982,47. Mardi, après l’ouverture du marché en sourdine, le marché oscillait entre 16915/55676 […] More