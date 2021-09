Dana Perino : Se souvenir de George HW Bush en reconnaissant une femme qui est un véritable « Point de Lumière »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pour ceux d’entre vous qui me connaissent, vous savez que j’aime la politique. J’ai toujours aimé la politique, même depuis mon plus jeune âge.

Mon premier souvenir politique fut l’investiture du président Ronald Reagan et du vice-président George HW Bush le 20 janvier 1981. C’était une froide journée d’hiver à Denver, Colorado. J’avais 8 ans.

Et ce n’était que le début pour moi. J’ai des dizaines de souvenirs de mes années d’école primaire. Beaucoup d’entre eux rappellent celui ci-dessus, avec un discours puissant du président Reagan de l’époque. Mais ce n’est que lorsque le président George HW Bush a pris ses fonctions que ces souvenirs ont commencé à avoir un grand impact sur moi.

Ayant grandi dans l’Ouest, j’ai appris l’indépendance, l’autonomie, le patriotisme et les bienfaits de la liberté. Cela m’a fait réaliser à quel point l’Amérique était spéciale, me rappelant de vivre avec gratitude. Et j’ai toujours eu l’impression que le président Bush comprenait cela aussi.

Chaque fois qu’il parlait, j’écoutais. Ses paroles étaient douces et fortes. Gentil et puissant.

La première fois que le président Bush a utilisé l’expression « points de lumière », c’était lors de son discours d’acceptation qui sera bientôt célèbre à la Convention nationale républicaine de 1988.

Cette photo d'archive du 25 janvier 1988 montre le président Ronald Reagan brandissant une résolution continue de 14 livres pour le budget, faisant partie d'un ensemble total pesant 43 livres, que le président a déclaré avoir deux mois de retard par rapport au Congrès, au cours de son état de le discours de l'Union sur la colline du Capitole à Washington. Le vice-président George HW Bush, à gauche, et le président de la Chambre James Wright du Texas écoutent derrière lui.

Un vice-président de l’époque, Bush, a profité de l’occasion pour faire l’éloge des clubs et des organisations de bénévoles américains, les comparant à “une brillante diversité répandue comme des étoiles, comme des milliers de points de lumière dans un ciel large et paisible”.

Ce fut un moment d’unité et d’inspiration.

Il a également fait écho à la métaphore dans sa conclusion, promettant de “faire avancer l’Amérique, toujours de l’avant – pour une meilleure Amérique, pour un rêve sans fin et un millier de points de lumière”.

Ce discours le suivra toute sa vie.

De la campagne électorale au bureau ovale, les « mille points de lumière » du président Bush sont devenus sa signature. Cela reflétait son engagement indéfectible envers la communauté et le bénévolat. Il célébrait les vertus intemporelles du devoir, du sacrifice et du patriotisme. Et cela a encouragé les Américains à participer et à faire leur part.

Pendant son mandat, le président Bush a présenté le « Daily Point of Light Award » aux Américains ordinaires qui faisaient une différence dans leurs communautés. C’était une grande tradition, et cela a aidé à reconnaître la bonté en Amérique. À la fin de son mandat de quatre ans, il avait officiellement reconnu plus de 1 000 personnes pour avoir fait une différence.

Mais il ne s’est pas arrêté là. Son travail s’est poursuivi après la présidence grâce à la création de la Fondation Points of Light, une organisation mondiale, indépendante, non partisane et à but non lucratif engagée à encourager et à renforcer l’esprit de service.

Les défis auxquels notre monde est confronté aujourd’hui sont de grande envergure et assez complexes. Mais les solutions à ces problèmes semblent également peu claires.

La Fondation Points of Light a pour objectif de contribuer à créer une société où il nous est plus facile d’agir. Peu importe sa taille, n’importe qui peut avoir un impact et changer une vie. Surtout quand vous avez des points de lumière servant de catalyseur culturel.

La troisième édition des George HW Bush Points of Light Awards aura lieu le mardi 28 septembre. La cérémonie de remise des prix a été créée il y a quelques années pour célébrer le pouvoir transformateur de l’esprit humain et honorer l’héritage du président George HW Bush.

Chaque année, la Fondation Points of Light récompense quatre personnes spéciales qui illustrent et incarnent les valeurs mêmes que le président Bush a vécues chaque jour de sa vie. Bref, ce sont des individus qui changent effectivement le monde.

Je suis honoré de présenter l’une des quatre lauréates de cette année : Francine LeFrak.

Pour ceux d’entre vous qui regardent “The Five”, vous la connaissez peut-être depuis que j’ai mis en lumière sa fondation en tant que “One More Thing”.

Francine est l’un des points de lumière les plus brillants que j’aie jamais connus.

J’ai rencontré Francine par l’intermédiaire de notre amie commune et membre du conseil d’administration de la Fondation Points of Light, Marie Unanue. Marie pensait que Francine et moi aurions beaucoup en commun. Marie ne savait pas qu’elle me présenterait mon nouveau modèle.

Francine a les moyens de faire tout ce qu’elle veut quand elle le veut. Et ce qu’elle choisit et veut faire, c’est aider les autres, en particulier les femmes.

Le travail de Francine en Afrique a commencé il y a des décennies – lorsqu’elle a passé huit ans à travailler sur un documentaire, recherchant l’impact dévastateur du génocide rwandais.

Se souciant profondément de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, et regardant ces remarquables survivantes s’élever au-dessus, Francine savait qu’elle devait faire plus.

Avec son amour de longue date pour l’art et la beauté à l’esprit, Francine a fondé Same Sky – une initiative commerciale employant des femmes rwandaises pour produire des bijoux incroyablement conçus et agréables. Et ce qui a commencé avec une poignée d’artisans est rapidement devenu une mission mondiale : donner aux femmes le pouvoir de changer leur vie grâce à l’emploi.

Francine pense que si le talent est partout, les opportunités ne le sont pas. Elle a vu le talent de ces femmes résilientes, et a voulu le mettre en lumière.

Au-delà de l’Afrique, Francine veut aussi changer la conversation pour les femmes à la maison. Grâce à des programmes de formation professionnelle et à l’accès à l’éducation, Same Sky America cherche à autonomiser les femmes anciennement incarcérées qui ont besoin d’une seconde chance.

Francine fait partie de ces personnes que je suis fier d’appeler mon amie. Elle est confiante, directe et motivée. Elle m’inspire à redonner et me rappelle que servir les autres est en fait la façon dont vous en apprenez davantage sur qui VOUS êtes.

En Francine, j’ai trouvé quelqu’un à admirer – et quelqu’un dont je peux toujours trouver la main pour tenir.

Je suis reconnaissante pour la lumière qu’elle éclaire sur ma vie. Et dans mon cœur, je sais que le président Bush est également reconnaissant.

