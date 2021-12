Dana White a abandonné la boxe et a troqué Boston pour Las Vegas à cause du gangster James ‘Whitey’ Bulger, a transformé l’UFC et est devenu un multimillionnaire et un homme d’affaires de premier plan

Dana White est connu comme l’un des hommes d’affaires les plus passionnés et agressifs du sport, mais une grande partie de son succès a été déclenchée par une prise de conscience lors d’une collision avec un gangster notoire de Boston.

La supremo de l’UFC a aidé à établir l’entreprise comme la plus grande promotion d’arts martiaux mixtes et une puissance du sport mondial. Grâce à son sens des affaires et à son amour du combat, l’homme de 52 ans est également assez aisé.

White a fait ses millions après avoir quitté Boston pour Las Vegas

Mais avant que White et les frères Fertitta – Lorenzo et Frank III – ne vendent l’UFC pour 4,2 milliards de dollars à la WWE-IMG en 2016, avant même la création de l’UFC, il a dû fuir son Boston natal.

James ‘Whitey’ Bulger était un patron du crime organisé irlando-américain qui dirigeait le Winter Hill Gang dans le sud de Boston qui, au sommet de sa notoriété, était le deuxième homme le plus recherché sur la liste du FBI derrière Oussama Ben Laden.

Avant d’être finalement appréhendé en 2011 en Californie, Bulger dirigeait Boston avec une série de rackets, notamment le prêt usuraire, le bookmaking, le détournement de camion, le trafic d’armes et l’extorsion.

En fait, c’est ce dernier bras de son empire criminel qui signifiait qu’il croisait brièvement la route de White qui déclencha une amélioration significative de la fortune du jeune.

Le gangster James ‘Whitey’ Bulger (L) et son associé Kevin Weeks (R) – les histoires des deux hommes ont été racontées dans le film ‘Black Mass’ avec Johnny Depp

« Eh bien, la façon dont cela fonctionnait était que oui, je me suis impliqué dans la boxe », a déclaré White à Graham Bensinger.

« Il y a un gars nommé Peter Welsh à Boston avec qui j’étais partenaire, un combattant local là-bas, et ce que nous avons fait a été de lancer ce programme« Get Kids off the Street ».

« Fondamentalement, il s’appelait le » Muny « , qui était le palais de justice municipal de Southie [South Boston]. Peter et moi avons passé un accord avec la ville où nous avons obtenu l’espace sous le palais de justice, qui était toute cette zone en béton, nous y avons mis une bague et des sacs.

« Ce que nous avions l’habitude de faire, c’était de sortir les enfants de la rue et Boston est très ségrégué. Surtout à l’époque ; vous parlez à la fin des années 80.

L’homme de 52 ans est né et a grandi à Southie, Boston

«Nous avions l’habitude de faire venir des enfants de tous les domaines pour boxer et nous voulions que ces enfants se rencontrent et se respectent à travers la boxe.

« C’était génial et une bonne chose à faire pour les enfants, mais vous ne gagnez pas beaucoup d’argent en le faisant – c’était une action caritative que nous faisions. Donc, pour payer les factures, nous avions l’habitude de faire venir des hommes d’affaires, des femmes au foyer, qui que ce soit et de les former à la boxe et nous étions essentiellement comme des entraîneurs personnels, mais vous faisiez de la boxe.

«Grâce à cela, nous avons commencé à fréquenter les clubs de santé et à enseigner dans les clubs de santé et nos cours sont devenus énormes dans tout Boston. J’enseignais au Boston Athletic Club, qui se trouve dans le sud de Boston, et un jour j’y enseigne une classe et ces gars entrent littéralement au milieu de la classe.

« Ils ont dit : ‘Nous devons vous parler’. J’enseignais une classe ici! Je me dis ‘ces gars sont-ils propriétaires du club ou quelque chose comme ça ?’

White a réservé un billet Delta Airlines et se dirige vers Sin City et les lumières vives de l’UFC

«Je quitte la classe, je sors et commence à leur parler et ils commencent à me demander si je sais qui ils sont. Je ne l’ai pas fait, mais ce n’était pas Whitey – c’était Kevin Weeks.

« C’était ça; ils voulaient de l’argent et ils sont partis ce jour-là et je me suis dit : « Je ne veux même pas connaître ces gars-là ». Écoute, tu devrais être en état de mort cérébrale pour te battre avec ces gars.

« À l’époque, quand je vivais à Southie, toute l’affaire Whitey Bulger était énorme. Mais j’habitais à Southie et il y avait beaucoup de gens, j’en suis sûr, qui avaient affaire à Whitey, mais je n’étais pas l’une de ces personnes.

« J’ai vécu là-bas, mais je n’ai jamais rien vu de tout ça. J’ai entendu parler de trucs, mais je n’avais jamais vu ça. C’était la première fois que tout cela était proche de moi.

White et les frères Fertitta ont vendu l’UFC pour 4,2 milliards de dollars en 2016 à la WWE-IMG

En août 2019, White avait amassé une valeur nette de près de 500 millions de livres sterling depuis l’achat de l’UFC pour seulement 2 millions de dollars en 2001.

Mais il est hautement improbable que son succès ait jamais eu lieu s’il n’avait pas reçu un appel téléphonique anonyme lui disant de payer.

« Je l’ai ignoré », a-t-il poursuivi. «Je n’ai rien fait, je n’ai pas fait tout mon possible pour le recroiser ou faire autre chose et puis un jour, j’étais assis dans mon appartement et j’ai reçu un appel téléphonique.

« En gros, ils m’ont dit : ‘Nous voulons l’argent.’ Je leur ai dit que je n’avais pas l’argent, c’était 2 500 $. C’était comme 25 000 $ pour moi à l’époque !

« Ils ont dit : « obtenez-le de votre petite amie ou obtenez-le de quelqu’un ». J’avais jusqu’à demain, qui était un dimanche, je pensais que rien de bon n’allait se passer !

« Alors littéralement, ce jour-là, j’ai acheté un billet d’avion et je suis revenu à Vegas. »

Un ami d’école de Lorenzo Fertitta, les deux se sont reconnectés plus tard dans la vie et White a commencé à diriger le gymnase privé de son copain dans le sous-sol de son bureau à Las Vegas.

Lorenzo et Frank sont nés dans le monde des affaires, ont fréquenté les meilleures universités et avaient le mentor idéal dans leur père, Frank Fertitta, Jr., qui a fondé Station Casinos en 1976. White était à l’opposé, mais était clairement né pour jouer le rôle qu’il a occupé. depuis 20 ans.