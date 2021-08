Dana White a «abandonné tout espoir» de convaincre Khabib Nurmagomedov de faire le retour de l’UFC

in

Dana White a “abandonné tout espoir” de convaincre Khabib Nurmagomedov de faire un retour à l’UFC et de prolonger sa fiche parfaite de 29-0.

Le Russe a quitté le sport de manière inattendue en octobre dernier à l’âge de 32 ans, quelques instants après avoir étouffé Justin Gaethje sur Fight Island.

.

Malgré tous ses efforts, le président de l’UFC n’a pas réussi à convaincre Khabib de sortir de sa retraite

Khabib semblait au sommet de ses pouvoirs lorsqu’il s’éloigna; étouffant Conor McGregor et Dustin Poirier lors de ses deux combats précédents, avant de faire face à Gaethje en seulement deux rounds.

Pourtant, suite au décès de son père, Abdulmanap, à l’été 2020, il a promis à sa mère de se battre une nouvelle fois avant de prendre sa retraite.

Depuis sa sortie de l’octogone, “The Eagle” a assumé le rôle que son père occupait en tant qu’entraîneur et cornerman pour plusieurs des combattants les plus prometteurs du Daghestan, dont ses coéquipiers AKA Islam Makhachev et Zubaira Tukhugov.

Et White pense que l’époque où l’on regardait Khabib concourir au plus haut niveau est révolue depuis longtemps malgré le fait de jeter «l’évier de cuisine» sur l’ancien champion du monde incontesté des poids légers.

Khabib est peut-être à la retraite, mais il envisage de s’impliquer dans la carrière de ses proches

“J’ai abandonné tout espoir, alors vous devriez aussi”, a déclaré White TMZ Sports.

« Il a fini. Croyez-moi, j’ai jeté l’évier de la cuisine sur ce gamin. J’ai essayé de le faire rester mais je pense qu’il a fini.

«Il se glisse dans ce rôle d’entraîneur, il est resté invaincu dans sa carrière et a pris sa retraite invaincu, et maintenant il est également invaincu en tant qu’entraîneur.

« Le gars n’a eu que du succès, il continue d’avoir du succès et il passe au prochain chapitre de sa vie. Je pense que Khabib a fini.

Interrogé par Mike Tyson sur son podcast Hotboxin ‘pourquoi il n’a pas accepté une offre de 100 millions de livres sterling pour combattre Floyd Mayweather, Khabib a admis qu’il ” ne s’était pas battu pour de l’argent ” et ne serait pas tenté par des offres lucratives.

Après avoir vaincu les meilleurs prétendants au monde à 155 livres, peu peuvent reprocher au poids léger le plus dominant au monde une pause bien méritée.