Dana White a offert à Georges St-Pierre l’opportunité de combattre Khabib Nurmagomedov pour compenser le blocage du combat d’Oscar De La Hoya

Dana White a tenté de se racheter auprès de Georges St-Pierre après avoir bloqué un combat contre Oscar De La Hoya en lui offrant Khabib Nurmagomedov.

L’ancien champion des poids welters de l’UFC était en pourparlers avec le «Golden Boy» pas plus tard qu’en mai pour l’accueillir à nouveau sur le ring.

GSP était mécontent de se voir refuser un combat contre Oscar De La Hoya

De La Hoya, 48 ans, va plutôt combattre l’ancien champion des poids légers UFC Vitor Belfort le 11 septembre dans le cadre de son retour.

Pourtant, cela aurait très bien pu être GSP, si l’UFC n’avait pas bloqué ce que le Canadien a décrit comme une opportunité « fun ».

St-Pierre a décrit De La Hoya comme son deuxième boxeur préféré derrière Sugar Ray Leonard, mais ses chances de reprendre le combat à l’âge de 40 ans semblent avoir presque complètement diminué.

N’ayant pas combattu depuis avoir battu Michael Bisping en 2017, White craignait que GSP ne soit «détruit» dans un match de boxe.

De La Hoya n’a pas combattu depuis 2008

« J’ai même appelé [former UFC owner] Lorenzo [Fertitta] pour essayer de convaincre Dana », a déclaré St-Pierre lors de l’émission MMA Hour de MMA Fighting.

« Lorenzo aimait l’idée, mais Dana n’en voulait pas. Je savais qu’il détestait Oscar mais je lui ai dit : ‘Ecoute, je vais faire mal paraître Oscar parce que je suis en pleine forme. Je suis resté en pleine forme tout le temps et je vais faire un camp d’entraînement de boxe complet avec Freddie Roach et ses champions du monde là-bas, donc je serai très bien préparé.

«Au début, il me dit que la raison pour laquelle il ne le voulait pas, c’est parce qu’il pensait qu’Oscar me détruirait essentiellement dans un match de boxe.

“Et j’ai eu de bons arguments – je lui ai dit que je crois qu’Oscar a plus de kilométrage que moi, il n’est plus dans la fleur de l’âge, je suis resté occupé tout le temps, je suis toujours en pleine forme, je vais être très bien préparé et je prends ce combat très au sérieux.

« Si je le fais, parce que c’est mon nom — mon image y est attachée — je le ferai à 100 %. Et j’ai dit à Dana, j’ai dit: ‘S’il y a un combattant de MMA qui peut aller à la boxe et bien paraître dans cette situation, ce serait moi.'”

L’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC était prêt à s’entraîner exclusivement avec Freddie Roach

Pendant des années, l’ancien champion des poids légers Khabib a insisté sur le fait que ce serait un honneur de partager un octogone avec GSP et a tenté d’organiser un combat entre les deux.

‘Rush’ lui-même était passionné par le combat, mais le temps a passé et maintenant les deux hommes sont heureusement retirés de la compétition.

Cependant, le joueur de 40 ans a révélé que White avait tenté de lui proposer un combat contre le Russe au cours des derniers mois pour s’excuser du fiasco de De La Hoya – malgré le refus de Khabib de se battre à nouveau après avoir fait une promesse à sa mère.

«Et au début, il a refusé», a poursuivi St-Pierre. « Puis il y a réfléchi mais il est revenu avec l’argument que, oh, non, ce n’est pas parce qu’il pense qu’Oscar va gagner ; il pense que c’est parce qu’il n’aime pas le fait que Triller me prenne et gagne de l’argent sur mon dos alors que je suis encore sous contrat avec l’UFC.

.

Khabib a pris sa retraite après avoir étouffé Justin Gaethje à l’UFC 254

« Alors ce que Dana dit – écoutez ça – puis il est revenu et il m’a demandé si je voulais combattre Khabib. Et j’ai dit à Dana, j’ai dit : ‘C’est très étrange. Pourquoi n’as-tu pas voulu faire le combat quand on te l’a demandé il y a quelques années ? Pourquoi c’est maintenant ?’

«Il a dit:« Oui, parce que Khabib n’était pas à la retraite et il n’était pas le même gars qu’il était. Maintenant, tout a du sens.

« Alors je ne voulais pas, mais j’étais curieux de voir ce qui se serait passé, alors je lui ai dit : ‘Je vais y réfléchir’ et j’ai attendu.

« Il s’avère que, peu de temps après, j’ai vu dans les médias des gens dire que, oh, maintenant Khabib, il ne veut pas me combattre parce que j’ai demandé le combat avec Khabib.

«Je n’ai jamais demandé le combat avec Khabib. C’est Dana White qui est probablement allée à Khabib et [his manager] Ali Abdelaziz et leur dit que Georges veut combattre Khabib.

« Nous avons demandé il y a longtemps, mais je n’ai plus demandé. Je n’ai plus imploré ce combat. Nous sommes tous les deux à la retraite et je vais bien.

