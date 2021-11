Dana White aime le blackjack mais déteste les paris sportifs car il se souvient d’un pari de boxe de 1 million de dollars qu’il a perdu et qui a gâché ses vacances à Cabo malgré le pari de 100 000 $ que le président de l’UFC a misé sur Canelo Alvarez pour éliminer Caleb Plant

Dana White est connu pour ses prouesses au blackjack, mais il est plus hésitant lorsqu’il s’agit de parier sur des sports en direct.

En fait, le président de l’UFC déteste ça et c’est peut-être parce qu’un incident lui a laissé un goût particulièrement mauvais dans la bouche.

Pavlik a battu Taylor dans leur combat pour le titre et a perdu beaucoup d’argent à White dans le processus

En 2007, il était sûr que Jermain Taylor défendrait ses titres WBO et WBC des poids moyens contre Kelly Pavlik.

C’était la cinquième défense de Taylor invaincu, mais à la place, il a été étonnamment mis KO par « The Ghost ».

Et White a rappelé le bouleversement qui a gâché ses vacances en septembre dans une conversation sur le podcast Full Send.

« Le plus gros pari sportif ? 1 million de dollars. J’ai perdu. Je déteste parier sur le sport. Détestez-le, détestez-le.

2020 Josh Hedges

Avec une valeur nette estimée à 500 millions de dollars, cela faisait encore mal à White de perdre son pari

« Tu te souviens de Jermain Taylor, le boxeur ? Ce beau gosse est venu aux Jeux olympiques et s’est marié [basketball player Erica Taylor].

« Il a combattu ce gamin blanc de [Ohio] et je pensais que Jermain Taylor allait le tuer.

« Jermain Taylor a été détruit. J’étais à Cabo, me relaxant en m’amusant. Cela a gâché mon plaisir. J’ai ruiné tout mon voyage.

Pavlik a en fait été abandonné par le champion au deuxième tour, mais est sorti de la toile pour se battre et prendre les ceintures.

Pavlik a défendu avec succès ses ceintures lors du match revanche avec Taylor

Au septième tour, il a laissé Taylor affalé dans le coin avec une combinaison de crochets et d’uppercuts, avec Taylor en tête sur les trois tableaux de bord au moment de l’arrêt.

Il a ensuite défendu sa couronne en février 2008 lors du match revanche et a régné dans la division jusqu’à ce qu’il perde son titre en 2010.

White, quant à lui, préfère de loin les cartes et est connu pour gagner jusqu’à 7 millions de dollars en une nuit dans les casinos et est si bon au blackjack qu’il a été banni d’un certain nombre d’entre eux en conséquence.

YouTube UFC

Les Palms ont donné à White cette ceinture pour reconnaître son statut de GOAT dans la communauté des casinos – mais l’ont également interdit

Lorsque les Palms ont décidé qu’ils en avaient assez d’être nettoyés, ils ont décidé de lui donner une ceinture dans le style d’un titre UFC avec les mots « Undisputed Blackjack Champion » inscrits dessus.

« Au lieu de simplement me demander de partir comme ils l'ont fait, ils m'ont donné ce

« Championne incontesté de Blackjack. 24-0. C’est une bonne façon de dire, foutez le camp de notre casino et ne revenez pas.

White a depuis été tenté de revenir aux paris sportifs après avoir fait un pari de 100 000 $ sur Canelo Alvarez pour battre Caleb Plant.

Il a eu beaucoup plus de chance cette fois car il a ramassé 40 000 $ en prédisant que le Mexicain gagnerait par KO, ce qu’il a fait – au 11e tour.

White a même été vu en train de regarder le combat des super-moyens en même temps que Rose Namajunas contre Weili Zhang à l’UFC 268 pour vérifier son pari.

White était impatient de voir comment se déroulait son pari lors de l’UFC 268