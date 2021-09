Dana White bat le Jorge Masvidal contre. Jacques Paul

Jorge Masvidal et Jake Paul s’entraînent ensemble

Tout en parlant d’un possible match de boxe, Jorge Masvidal vs. Jacques Paul, Dana White entre dans la conversation pour dire non. Le président de l’UFC a ruiné ce que les deux vont affronter (via MMA Junkie). Et il assure aussi que le célèbre youtuber et boxeur invaincu a peur de répondre au défi d’Anderson Silva.

Jorge Masvidal contre Jake Paul : Dana White dit non

“Masvidal a un contrat avec moi. Salut Jake, Anderson est sorti (de son contrat UFC). Anderson Silva est sorti. Jacques ? Jacques ?! Je vous garantis que vous ne verrez pas Jake Paul appeler Anderson Silva. Je te le promets.

Anderson Silva a récemment commenté aux frères Paul :

«Jake Paul et ton frère, tu as l’opportunité de combattre moi et Vitor (Belfort). C’est un bon combat.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si Jake Paul répond à Dana White, ce qu’il va faire à coup sûr, et s’il contacte aussi « The Spider » pour un match de boxe ce serait vraiment intéressant. Ou si Logan Paul le fait à la place. L’un ou l’autre frère serait un bon match pour la légende des arts martiaux mixtes.

