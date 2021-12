Dana White comprend pourquoi Nate Diaz a refusé le combat contre le « meurtrier pur et simple » Khamzat Chimaev au milieu des rumeurs selon lesquelles il boxera Jake Paul et Conor McGregor

Dana White admet qu’il comprend pourquoi les combattants ne veulent pas affronter le « meurtrier pur et simple » Khamzat Chimaev – même le légendaire Nate Diaz.

Selon les rumeurs, le joueur de 36 ans n’aurait plus qu’un combat sur son contrat UFC et a clairement indiqué qu’il ne combattrait pas Chimaev dans potentiellement son dernier combat.

.

Khamzat Chimaev n’a d’yeux que pour la suprématie de l’UFC et un tir livre pour livre

Bien que « Borz » s’avère être une machine à détruire à l’intérieur de l’Octogone, Diaz l’a toujours qualifié de « recrue » n’ayant eu que dix combats professionnels de MMA, avec seulement quatre de ses victoires dans la promotion.

D’après ce que le joueur de 27 ans a fait à Li Jingliang en un seul tour à l’UFC 267, il semblerait que le manque d’expérience ne devrait pas compter contre le Suédois d’origine tchétchène.

Pourtant, White insiste sur le fait qu’il reste imperturbable face au refus de Diaz de combattre Chimaev, insistant sur le fait qu’il n’est pas le seul concurrent poids welter à céder.

« Écoutez, tout le monde dans cette entreprise, tout le monde dans cette entreprise, est ici parce qu’il a sa place ici », a déclaré White à TMZ. « Il n’y a pas de vraies recrues, en soi, ici.

. – .

Diaz est toujours l’un des plus grands noms du sport

« Il y a des gars avec plus d’expérience et d’autres avec moins d’expérience.

«Khamzat Chimaev est l’un de ces gars qui est prêt à combattre n’importe qui; dans plusieurs catégories de poids, à court préavis, il fait des matchs de lutte.

« Si c’est un combat, il est dedans et il veut te combattre. Et c’est la réalité. Les gens peuvent faire tourner Khamzat comme ils le souhaitent – ​​et je ne les blâme pas.

« Écoute mec, Khamzat est un meurtrier hétéro », a ajouté White. « C’est un tueur. C’est un sauvage absolu.

.

Chimaev a attrapé Jingliang instantanément et la supériorité de la lutte était douloureusement évidente

« Et je ne blâme personne de ne pas vouloir combattre Khamzat Chimaev. »

On a plutôt dit à Diaz de se concentrer sur la boxe de Jake Paul et de gagner de grosses sommes d’argent en attirant ensuite l’ancien ennemi Conor McGregor dans un combat de trilogie.

Les deux se sont rencontrés deux fois en 2016 et, avec Tommy Fury se retirant de son combat avec Paul, un espace potentiel pourrait bien s’ouvrir pour que le joueur de 36 ans s’essaye à la boxe.

