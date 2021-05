Dana White confirme que Jon Jones ne combattra PAS Francis Ngannou ensuite et fait une comparaison avec Khabib en confirmant le match revanche de Derrick Lewis pour “ The Predator ”

Dana White a confirmé que Francis Ngannou combattra Derrick Lewis cet été et non Jon Jones.

Immédiatement après sa victoire écrasante KO contre Stipe Miocic à l’UFC 260, “ The Predator ” a confirmé qu’il voulait affronter l’un des meilleurs combattants livre pour livre de la planète.

.

Jon Jones devrait rater un combat lucratif avec Francis Ngannou

En tant qu’ancien champion des poids lourds légers, Jones a quitté sa ceinture afin de passer aux poids lourds et d’obtenir un deuxième titre mondial et de retrouver son statut de meilleur au monde.

Pourtant, des obstacles contractuels et financiers ont continué à empêcher ce combat de se produire, Jones quittant maintenant la direction du premier tour après 11 ans ensemble.

Avec Ngannou désireux de défendre sa ceinture, le président de l’UFC a insisté sur le fait que la division se poursuivrait également, avec Lewis le suivant.

«Que Jon ait un manager ou non, Jon va faire ce que Jon veut faire.» White a déclaré à Aaron Bronsteter de TSN.

«Donc c’est probablement quelque chose avec lequel Jon Jones a besoin de s’entraîner, vous savez que je sais que lui et Hunter [Campbell] avoir une bonne relation.

.

Stipe Miocic a été transporté dans un hôpital de Las Vegas pour des mesures de précaution après sa défaite à élimination directe contre Ngannou à l’UFC 260

«Je pense donc que ces gars vont bientôt se réunir et discuter.»

Il a ajouté: «Écoutez, vous regardez comme les dernières années et les gens me demandent qui je pense que le meilleur est jamais et je dis Jon Jones.

«Vous savez, Jon Jones fait partie intégrante de l’histoire de cette entreprise. Il est l’un des meilleurs de tous les temps. Peu importe où vous vous situez, que vous pensiez que c’est lui, Anderson, Khabib, GSP, où que vous vous trouviez là-dessus, il est l’un des meilleurs de tous les temps.

«De toute évidence, il y a encore de gros combats qui peuvent être faits avec lui et nous serions ravis de le faire. Vous savez, ce n’est pas comme si nous ne pouvions pas faire quelque chose ici.

.

Ngannou et Derrick Lewis se sont battus pour la première fois à l’UFC 226 en 2018

Après avoir subi des défaites consécutives contre Daniel Cormier puis Junior dos Santos, Lewis a remporté quatre combats sur le rebond et a éliminé Aleksei Oleinik et Curtis Blaydes en route vers un tir au titre potentiel.

Après avoir battu Ngannou en 2018 dans l’un des pires combats de la division des poids lourds, White a d’abord semblé réticent à réserver une revanche pour le titre mondial – mais est apparemment prêt à céder.

«Non, nous travaillons sur ce combat», a-t-il confirmé. «Ce combat [Lewis vs. Ngannou 2] va arriver cet été.