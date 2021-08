Dana White confirme que les vaccins COVID-19 ne seront pas une obligation à l’UFC : “C’est une décision personnelle”

La vaccination contre le COVID-19 du monde, c’est essayer de réduire les cas dans la pandémie, et elle continue d’être un tabou pour certaines personnes. Le président de l’UFC, Dana White, a adopté une position flexible et a laissé à chaque combattant le soin de décider de se faire vacciner ou non.

Dans une interview avec TSN, parlé sur le sujet.

Avertissement

« Je ne dirais jamais à un autre être humain quoi faire de son corps. Si vous voulez vous faire vacciner, c’est votre décision. Vous ne me verrez jamais forcer quelqu’un à se faire vacciner. Ça n’arrivera pas”; expliqué blanche.

Responsable du développement des événements UFC, blanc a déclaré qu’à certains endroits de la États Unis, des gens ont été licenciés pour avoir refusé de se faire vacciner. Selon le président de UFC, le scénario qu’il a vu ne se produira pas dans l’organisation dont il a la charge.

« Cela ne va pas arriver ici. Si vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Sinon, c’est ta décision, mon ami “, a-t-il indiqué.

Enfin, blanche Il a été rassuré de savoir que son opinion peut modifier la politique préventive de certains États qui exigent la vaccination pour certaines activités. Sans hésiter, le président de UFC Il a admis que tout est une question de trouver un nouveau lieu pour tenir les événements.

«Je vais dans les endroits où je peux organiser un événement normal. J’ai dit que je serais le premier à faire le premier événement complet sans distanciation sociale, masques et rien de tout cela. Nous l’avons fait en Floride, au Texas, en Arizona, à Vegas. Nous ne savons pas ce qui se passera dans le futur. Je n’étais pas prêt il y a un an et demi, maintenant je suis prêt à tout. Je me fiche de ce qui se passe ou de la façon dont les États traitent ces problèmes. Je suis prêt”, a-t-il conclu.

Visage visible de UFC il y a plus de 20 ans, Dana fait partie des candidats Esprit sportif dans les Oscar du MMA. La décision de le placer sur la liste était due au fait qu’il était le premier promoteur à reprendre UFC à un moment donné, la plupart des ligues sportives ont cessé d’organiser leurs événements.

Publicité