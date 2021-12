Dana White de l’UFC est positif au COVID-19

Le président de l’UFC, Dana White, a récemment annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19. Il a partagé la nouvelle lors de son apparition sur The Jim Rome Podcast mercredi et est actuellement isolé dans sa maison de Las Vegas. White a déclaré que lui et toute sa famille avaient été testés positifs pour le virus après avoir passé Thanksgiving ensemble dans le Maine.

L’annonceur et podcasteur de l’UFC TV Joe Rogan a consulté White après avoir contracté COVID-19. White est entièrement vacciné et a déclaré qu’il se sentait « comme un million de dollars » depuis qu’il avait pris un traitement aux anticorps monoclonaux avec une perfusion de NAD, une perfusion de vitamine et de l’ivermectine. Rogan a pris de la chaleur pour soutenir l’ivermectine, qui est un médicament formulé pour les vaches et les chevaux.

« Vous êtes censé rester à la maison et vous éloigner des autres pendant 10 jours », a déclaré White sur le podcast, selon ESPN. « C’est ce que je fais. Si mon test est négatif, alors je serai absolument, positivement là. Je continuerai à tester tous les deux jours jusqu’à ce que je sois négatif, puis je retournerai au travail dès que possible. »

Le prochain événement de l’UFC aura lieu samedi à Las Vegas, et White a déclaré qu’il allait faire tout son possible pour y être. « Je vais suivre le protocole exact qui est censé être fait et m’assurer que je suis propre et que je peux à nouveau circuler et être entouré de gens », a déclaré White. « Dès que ce sera clair à 100%, alors je serai de retour au travail. »

White et l’UFC n’ont pas ralenti lorsque la pandémie de COVID-19 était à son apogée l’année dernière. La promotion a organisé des événements à Fight Island à Abu Dhabi pour maintenir l’UFC. C’est en mars de cette année que White a annoncé que l’UFC 261 serait le premier événement à avoir des fans à pleine capacité depuis le début de la pandémie.

« J’attends ce jour depuis un an pour vous dire que nous sommes de retour », a déclaré White dans une vidéo à l’époque. « L’UFC 261 le 24 avril sera à Jacksonville, en Floride, avec une salle comble de fans. Pleine capacité au VyStar Veterans Memorial Arena. Et vous savez que j’apporte une carte incroyable. … Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. UFC 261 le 24 avril. Jacksonville, Floride. Trois combats pour le titre, 15 000 fans. Et je veux juste dire : ‘Merci, Jacksonville. Je vous aime les gars. Nous vous verrons bientôt.' »